Sancaktepe salgın hastanesin ne zaman hizmete açılacak? Salgın hastanesi inşaatında son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Atatürk Havalimanı’nda ve Sancaktepe’de bin yataklı hastanelerin inşaatı büyük bir hızla devam etmektedir. Koronavirüs salgını çerçevesinde salgın hastanesi olarak inşa edilen İstanbul’da iki hastanenin yapımı sürüyor. Buna göre; Atatürk Havalimanı’nda ve Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde inşa edilen 1008 yataklı salgın hastanesi hazırlıkları büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

Atatürk Havalimanı yerleşkesi ve Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde yapılan hastanelerde salgın, deprem ve afet hastanesinin hizmet vermesi amaçlanıyor. İki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları 8 bin kişi tarafından yürütülürken, 3 vardiya şeklinde çalışmalar sürüyor.

Hastaneler ne zaman hizmete açılacak?

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda açılacak hastanelerin ne zaman hizmete verileceği netleşmedi fakat iki hastanede de 24 saat boyunca hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.

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