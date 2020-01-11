İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257

Sarımsak alerjisi nedir? Sarımsak alerjisi nasıl belirti verir?

Besin alerjilerinde çok fazla rastlanmasa da bazı insanlarda ve özellikler çocuklarda görülen sarımsak alerjisi ciddi semptomlara neden olmasıyla birlikte ölümlere de neden olabiliyor. Peki, sarımsak alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir?

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:15
Sarımsak alerjisi nedir? Sarımsak alerjisi nasıl belirti verir?

Besin alerjisi bilindiği üzere genetik nedenlerden kaynaklanır. Bunu haricinde çevresel etkenlerin de tetiklediği bir kompleks hastalık grubu olan besin alerjisinde sarımsak alerjiside ciddi buyutta önemsenecek bir durum alıyor. Nadir görülen bir alerji türü olsada gelişmiş ülkelerde sarımsak alerjisi özellikle çocuklarda görülmeye başlandı. Söz konusu alerji biçimi 2 yaşın altındaki çocukların nerdeyse yüzde 5 ila 10'unda görülüyor.

Sarımsak alerjisinin çok fazla görülmemesi ve nadiren gerçekleşmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebildiğini belirten uzmanlar bu reaksiyonlarla birlikte oluşan semptomların ciddi boyuta ulaşabileceği ve hatta alerjinin ölümle dahi sonuçlanabileceğini söylüyorlar.

Sarımsak alerjisinin belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

* Sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık,
* Kaşıntı,
* Gözlerde-dudakta şişme,
* Kusma,
* Öksürük ve hışıltı şikayeti

Eğer sarımsak alerjisi şüphesi var ise kanda sarımsak için özgül alerji düzeyi bakılır ve cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırmaya alınır. Şayet hastada Anafilaksi bulgusu rastanıldıysa acil müdahale sonrası şüpheli besinin bulunması amacıyla cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırılır.

Sarımsak alejisi olan kişilerin sarımsağa benzer protein yapısından dolayı soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi zambakgiller ailesindeki diğer sebzeleri de dikkatli bir şekilde tüketmesi gerekiyor.


 

Anahtar Kelimeler:
Sarımsak Alerjisi NedirSarımsak Alerjisi BelirtileriSarımsak Alerjisi Redavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağazada kıyafet denerken dikkat! Uyuz riski taşıyabilir
Mağazada kıyafet denerken dikkat! Uyuz riski taşıyabilir
Bilim insanlarından çığır açacak buluş! Yeni yöntemle 1 saniyede kanser tedavisi
Bilim insanlarından çığır açacak buluş! Yeni yöntemle 1 saniyede kanser tedavisi
İnfluenza virüsüne dikkat! 8 saate kadar canlı kalabiliyor
İnfluenza virüsüne dikkat! 8 saate kadar canlı kalabiliyor
Hepatit B veya C taşıyorsanız dikkat! Karaciğer kanseri riskiyle karşılaşabilirsiniz
Hepatit B veya C taşıyorsanız dikkat! Karaciğer kanseri riskiyle karşılaşabilirsiniz
Hasta bezi yardımı nedir? Hasta alt bezi yardımı nasıl alınır? Hasta bezi raporu işlemleri
Hasta bezi yardımı nedir? Hasta alt bezi yardımı nasıl alınır? Hasta bezi raporu işlemleri
Patates diyeti nedir? Patates yoğurt diyeti nasıl yapılır?
Patates diyeti nedir? Patates yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 11 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
Saçlar nasıl hızlı uzatılır? Saçı hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemler
Günlük burç yorumları 12 Ocak 2020 Pazar - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?
Tasdikname nereden, nasıl alınır? Tasdikname ne işe yarar?
Aynı gün kredi kartı veren banka var mı?
HGS kartı nereden alınır? HGS kart ücreti ne kadardır? HGS kart dolum işlemleri
Öğrenciye kredi veren bankalar ve kredi şartları
Banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar
Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları
Yol Arkadaşım 2, TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba Star TV'de
Günlük burç yorumları 11 Ocak 2020 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 10 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
0.79 faizle konut kredisi kullandıran kamu bankaları
Twitter organik olarak takipçi nasıl arttırılır? Twitter takipçi arttırmak için yöntem ve ipuçları
MEB Öğretmen özür grubu 2. aşama başvuruları yarın başlıyor
Kanalların yayın akışları 10 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Temizlik Benim İşim 10 Ocak Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
MEB 2020 Özür Grubu Atamaları tercih edilebilecek okulların listesi
2020 Engelli aylığı ne kadar olacak ? Engelli aylığı alma şartları ve engel oranına göre maaş belirlenmesi
1000 - 6367 TL arası devlet tarafından yapılan ve hemen alınabilecek yardım!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.