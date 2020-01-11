Sarımsak alerjisi nedir? Sarımsak alerjisi nasıl belirti verir?

Besin alerjisi bilindiği üzere genetik nedenlerden kaynaklanır. Bunu haricinde çevresel etkenlerin de tetiklediği bir kompleks hastalık grubu olan besin alerjisinde sarımsak alerjiside ciddi buyutta önemsenecek bir durum alıyor. Nadir görülen bir alerji türü olsada gelişmiş ülkelerde sarımsak alerjisi özellikle çocuklarda görülmeye başlandı. Söz konusu alerji biçimi 2 yaşın altındaki çocukların nerdeyse yüzde 5 ila 10'unda görülüyor.

Sarımsak alerjisinin çok fazla görülmemesi ve nadiren gerçekleşmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebildiğini belirten uzmanlar bu reaksiyonlarla birlikte oluşan semptomların ciddi boyuta ulaşabileceği ve hatta alerjinin ölümle dahi sonuçlanabileceğini söylüyorlar.

Sarımsak alerjisinin belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

* Sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık,* Kaşıntı,* Gözlerde-dudakta şişme,* Kusma,* Öksürük ve hışıltı şikayeti

Eğer sarımsak alerjisi şüphesi var ise kanda sarımsak için özgül alerji düzeyi bakılır ve cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırmaya alınır. Şayet hastada Anafilaksi bulgusu rastanıldıysa acil müdahale sonrası şüpheli besinin bulunması amacıyla cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırılır.

Sarımsak alejisi olan kişilerin sarımsağa benzer protein yapısından dolayı soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi zambakgiller ailesindeki diğer sebzeleri de dikkatli bir şekilde tüketmesi gerekiyor.



