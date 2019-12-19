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Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır?

Fiziksel engellilik durumu olarak karşımıza çıkan Serebral Palsi isimli hastalık yeni doğan bebeklerde gözlemlenebilmektedir. Annelerin en büyük korkularından biri olan Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır? İşte hastalığın anlaşılmasında göz önünde bulundurulabilecek ipuçları…

19 Aralık 2019 Perşembe 03:21
Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır?

Serebral Palsi rahatsızlığı genellikle çocuklarda görülen ve fiziksel olarak engel yaratan bir rahatsızlıktır. Kaslarda hareket sınırlamasına neden olan bu hastalık prematüre şekilde doğan bebeklerde sıkça görülmektedir. Serebral Palsi hastalığı, hamilelik içerisinde, doğum esnasında ya da yenidoğan döneminde ortaya çıkabilmektedir.

Serebral Palsi Hastalığı

Bu hastalık doğum esnasında çocuğun beynine bir süre oksijen gitmemesine bağlı olarak ortaya çıkan bir hasar ardından görülmektedir. Serebral Palsi hastalığı genel olarak bebeklerin doğumundan evvel, doğum sırasında ya da doğumdan sonraki 3-5 ay içerisinde kendini gösteren bir hastalıktır. Bebeğin aldığı beyin hasarı görme, duyma ve öğrenme gibi farklı sorunları da meydana getirebilmektedir.

Hastalık öncelerinde kendini göstermese bile çocuğun beyninin gelişmesi sırasında ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın nedenlerinden bazıları aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Hamilelikte enfeksiyonlar
  • Rahimde veya doğumdan sonra inme
  • Tedavi edilmemiş sarılık
  • Genetik bozukluklar
  • Annede hamilelik sırasında tıbbi sorunlar

Serebral Palsi Bebeklerde Nasıl Anlaşılır?

Bu hastalık erken dönemde anne ya da baba tarafından çocuğun davranışları gözlenerek anlaşılabilmektedir. 0-9 ay içerisindeki bebeklerde kol ve bacak hareketleri çok kısıtlı şekilde yapılabilir ve pelte gibi hareket eder. Bunun nedeni ise hipotoni ismindeki kasların sertleşmesi durumudur. Normal bir gelişim evresinde aşağıdaki aşamalar görülmektedir.

  • 1 aylıkken havada yürüme hareketi yapılır.
  • 2. ayda başını 5 saniye kadar dik tutabilir, annesi konuşunca ona bakabilir.
  • 3. ayda el ve ayaklarıyla oynayabilir, gülümseyebilir ve kısa göz temasları kurabilir.
  • 6-9. aylar arasında destekle oturabilir, yüz üstü dönebilir.
  • 9 ve 12. aylar arasında ise yüz üstünden oturabilir duruma geçebilir, emekleyebilir, ismi söylendiğinde bakabilir ve el hareketleri yapabilir.
  • 12 ve 15. aylar arasında yürüyebilir.

Bu gelişim evrelerinde gözle ciddi bir gecikme görüldüğünde ve kol bacaklarda ani kasılmalar, gözlerde şaşılık ve bakışlarda anlaşılır düzeyde donukluk olması halinde direkt olarak doktora gidilmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 19.12.2019 03:21
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