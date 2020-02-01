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Ses kısıklığına iyi gelecek doğal yöntemler

Özellikle kış aylarında birçok insan boğaz ağrısı çekmektedir. Kimi zamanda uzun süre ve sesli konuşmak ses tellerimize zarar verir. Boğazda kuruluk, öksürük ve ses kısılması gibi sorunlarla baş etmenin birçok yöntemi vardır. İşte, ses kısıklığına, öksürüğe ve boğaz kuruluğuna iyi gelecek doğal yöntemler.

01 Şubat 2020 Cumartesi 16:05
Ses kısıklığına iyi gelecek doğal yöntemler

Sesimizde yaşanan anormal değişiklik olarak tanımlanan ses kısıklığı, boğazda kuruluk veya kaşıntı ile birlikte görülmektedir. Ses kısıklığı sırasında sesimiz zayıf, titrek ve pürüzlüdür. Boğazda yaşanan bir enfeksiyon ve ses tellerinde ki bir sorundan kaynaklanabilmektedir. Bu tip durumlarda size en yakın hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Ses kısıklığının 10 günden fazla sürmesi durumunda ise ciddi bir tıbbi sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir doktor tarafından muayene edilmeli e bir tanı konmalıdır. Tedavi ise konulan tanıya göre yapılmaktadır. Bunların yanı sıra ses kısıklığınızı gidermek adına bazı doğal kürlerde bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı ise şu şekildedir;

Limon ve Bal Karışımı

boğaz ağrısı limon bal

Ses kısılması aynı zamanda boğazda kuruluğa ve kaşıntıya sebep olmaktadır. Limon ve bal karışımı boğazınızı yumuşatır ve kuruluğunu giderir. Bir tatlı kaşığı süzme balı bir üzerine 4-5 damla limon damlatın, dilerseniz birazda karabiber ekleyebilirsiniz. Bu karışımı günde iki kere uygulayın, faydasını göreceksiniz. 

Tuzlu Ilık Suyla Gargara

tuzlu su ile gargara

Hepimizin bildiği üzere tuz mikropları öldürmek adına önemli bir mineral oranına sahiptir. Bir çay bardağı ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin bu karışımı yutmamaya dikkat ederek ağzınızda gargara yapın. Karışımın içerisinde ki tuz mikroplar ile savaşırken, ılık su boğazınızda ki kuruluğu giderecektir. 

Ses Kısılması İçin Ekinezya Çayı

ekinezya çayı

Birçok hastalık için ekinezya çayı tüketilmektedir. Özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken ekinezya çayı hem ses kısıklığına hem de öksürüğe iyi gelmektedir. Hasta değilken de tüketilmesi oldukça sağlıklı olan ekinezya çayını, ses kısıklığı yaşadığınız günlerde de günde bir defa tüketmeniz daha hızlı iyileşmenize yardımcı olacaktır. 

İbrahim Saraçoğlu’nun Ses Kısılması İçin Tavsiye Ettiği Kür

Birçok bitkisel tarifi bulunan İbrahim Şaraçoğlu ses kısılması için de adaçayı ve ebegümeci otu ile oluşturulan karışımı önermektedir. Bir çay haline getirilen kür oldukça etkili ve faydalı bir çözümdür. İşte Saraçoğlu’nun tarifi;

Son Güncelleme: 01.02.2020 16:05
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