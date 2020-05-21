Seyahatlerde zorunlu tutulan HES Kodu uygulaması kullanıma açıldı!

Dün gerçekleştiirlen Bilim Kurulu toplantısının ardındana açıkalma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bir süre önce çıkarılarak vatandaşların kullanımına sunulan “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasına, “HES” kodu eklendiğini duyurmuştu.

Şehirlerarası gerçekleştirilecek seyahatlerde, işyerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılması gerekecek olan HES Kodu uygulamasında vatandaşlar kontrollü oplarak geçtiği sosyal hayatta güvenliğini sağlamış olacakk. Sağlık Bakanı Koca, uygulama hakkında detaylar verirken “Bu uygulamaya öncelikle, şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturulabileceği gibi, kısa mesaj yoluyla da HES Kodu alınabilecek. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolünü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak.” ifadelerini kullanmıştı. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NEDİR?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayata geçişte, bireylerin şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 salgınında herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Seyahatlerde kullanılacak olan uygulama ile vatandaşların, uygulama üzerinden alacakları kodları kullanarak, sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre onay verilecek. Seyahati gerçekleştirilen kişinin seyahat sonrasında pozitif olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yolculuk sırasında temas ettiği kişiler uyarılacak ve filyasyon uygulamasına başlanacak.

Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde 'Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması' üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES Kodu alacak ve alınan HES Kodunu yolcul bileti alırken ilgili seyahat firması ile paylaşacak. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların koronavirüs riski taşıyıp taşımadığı sorgulaması yapılacak ve riskli kişilerin seyahati şirket tarafından onaylanmayacak. Böylelikle tüm vatandaşların sağlık durumları korumaya alınacak. Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde işyerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

Telefonlarında bulunan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilinecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar,'Hayat Eve Sığar uygulaması' üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

Mesaj yoluyla da alınabilir?

Vatandaşlar, isterlerse ikinci bir seçenek olarak HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES Kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar HES Kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. HES Kodu yarından itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.