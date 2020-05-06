İstanbul 18°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98638
ALTIN
391.231
DOLAR
7.1279
STERLİN
8.8606
EURO
7.7151

SGK ilaç geri ödeme listesini güncelledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamada Koronavirüs hastalığı, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:50
SGK ilaç geri ödeme listesini güncelledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamada Koronavirüs hastalığı, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

"Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı." ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

LİSTEYE EKLENEN İLAÇLAR

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
SGKBakan Zehra Zümrüt SelçukSGK Ilaç Geri ödeme Listesini Güncelledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesindeki o görüntüyü beğenmedi ve uyardı; Çok erken!
Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesindeki o görüntüyü beğenmedi ve uyardı; Çok erken!
Sağlıklı bir oruç için yapılması gereken 10 altın kural
Sağlıklı bir oruç için yapılması gereken 10 altın kural
Yeni tartışma! İdeal maske telli olan mı ? telsiz olan mı?
Yeni tartışma! İdeal maske telli olan mı ? telsiz olan mı?
Bakan Koca, evde kalalım çağrısına bu kez trafik göreseliyle dikkat çekti
Bakan Koca, evde kalalım çağrısına bu kez trafik göreseliyle dikkat çekti
Hayat Eve Sığar uygulamasına maske kodu güncellemesi geldi
Hayat Eve Sığar uygulamasına maske kodu güncellemesi geldi
Bilim Kurulu üyesi Kara'da 'hayalet taşıyıcılar'la ilgili çarpıcı analiz
Bilim Kurulu üyesi Kara'da 'hayalet taşıyıcılar'la ilgili çarpıcı analiz

Popüler Haberler

E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları
2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar olacak?
TRT1 Zinde Kal Sunucusu Psikolog kimdir?
2020 Türk Telekom ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 12 Nisan Pazar Survivor birleşme partisi
Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Bakan Soylu açıklama yaptı
Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi şartları ve istenen evraklar
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Bim 8 Mayıs – 15 Mayıs 2020 Cuma indirimli aktüel ürünler listesi
Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.