SGK implant diş tedavisini karşılıyor mu? SGK'nin implant tedavi ücreti karşılama şartları

İmplant tedavisi diş tedavileri içinde maliyeti en yüksek olan tedavidir. Vatandaşlarda implant tedavisinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığını merak ediyor.

SGK implant tedavisini karşılıyor mu?

SGK geçtiğimiz yıl masraflarını karşılamadığı implant tedavisinin bu yıldan itibaren karşılayacağını açıkladı. Önceki yıllarda tedavisi karşılananlar listesinde yer almayan implant tedavisi artık masrafları karşılanan tedaviler listesinde yer alıyor.

SGK implant tedavisi şartları neler?

Dişle alakalı kemik bozuklukları olması,

Doğum esnasında diş yapısında oluşan anomaliler olması,

Alt ve üst çenede serbest sonlu dişsizlik olması,

Konjenital olarak tabir edilen diş eksikliği bulunması,

Kemikte aşırı doku kaybı sebebiyle yaşanan diş probleminin olması,

Kemik içerisinde tümör ya da kist ile alakalı sorunların olmasıdır.

SGK tarafından karşılanan implant tedavisi başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu tedaviyi belli durumlarda karşılamaktadır. Bu durumlar şunlardır:

İmplant tedavisinden yararlanmak isteyen vatandaşların ilk olarak hastaneye başvurması gerekir. Hastaneden onay aldıktan sonra yaşadığınız il y da en yakın ildeki üniversite diş hekimliği fakültesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Bu raporlar tamamlandıktan sonra tedavi olacak kişinin masrafları SGK tarafından karşılanacaktır.

SGK implant tedavisinde herhangi bir ödeme yapılır mı?

Her implant başına 90 TL bir ödeme alınır. Ancak bu tutar implant tedavilerinin maliyeti düşünüldüğünde oldukça uygun bir miktardır.

Engellilerden implant tedavisi ücreti alınır mı?

Engelli vatandaşların engel durumu %40 ve üzerinde ise implant tedavisinden herhangi bir ücret alınmamaktadır.