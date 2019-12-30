SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri

Sağlık Bakanlığı’nca yeni getirilen sistemle Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığı ile vatandaşlar intenet üzerinden tahlil sonuçlarını görebilmektedir. Hastaların hastaneye gitmeden ve sıra beklemeden sonuçlarını öğrenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, e-nabız ve e-devlet sistemi online tahlil sonuçlarını görme sistemini kurmuştur.

TC Kimlik No ile Tahlil Sonucu Öğrenme Nasıl Yapılır?

Merkezi Hekim Randevu sistemi yani MHRS’ye TC kimlik numarası ile giriş yapılarak öğrenilebilir.

İlk öncelikle e-devlet sistemi olan “turkiye.gov.tr” sistemine giriş yapılmalı, giriş yaparken TC kimlik numarası ve şifre kullanılmalı, E-devlet şifresi olmayan kişiler bir PTT şubesinden e-devlet şifresi alabilmektedir.

Bu işlemin yapılabilmesi için E-devlet sistemine girerek , arama bölümüne ‘’E-Nabız’’ yazılmalıdır.

Bu alandan sağ tarafta yer alan bilgilerim bölümünde tüm tahlil sonuçları yer almaktadır.

SGK Laboratuvar Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

SGK Laboratuvar sonuçları, İl Sağlık Müdürlüğü sitesine girerek alınabilmektedir ancak bütün sonuçlar online olarak yer almayabiliyor.

İlk olarak http://95.0.144.96/labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx adresine giriş yapılmalıdır.

Sisteme giriş yapan kişiler, TC kimlik numarası ve kayıt numarasını girmelidir.

Kayıt numarası hastaden laboratuvar kaydıyla birlikte verilmektedir.

Bu adımlar sonunda kişiler, sonuçlarını online olarak öğrenmektedir.

Patoloji Sonucu Nereden Öğrenilir?

Patoloji sonuçları yalnızca hastaneden alınabilmektedir. Sonuçların değişiklik göstermesinden dolayı patoloji sonuçları intenet üzerinden öğrenilememektedir.

Devlet Hastanesi Tahlil Sonuçları Nereden Alınır?

Bu sonuçlar intenet üzerinden öğrenilebildiği gibi doktorun kendisinden de öğrenilebilir.

Bazı sonuçları yalnızca doktor vermektedir.

Bazı sonuçlar laboratuvar tarafından gönderilmektedir. Hastaların laboratuvar aracılığıyla sonuçları alması istenmektedir.

Basit tahlil sonuçları ise intenet üzerinden alınmaktadır.

Emar Sonucu Nereden Öğrenilir?

Vatandaşların Emar sonucunu öğrenebilmesi için “https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tedavi-bilgileri-sorgulama” sistemine giriş yapması gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak için yukarda anlattığımız adımları uygulayabilirler.

Sisteme giriş yapan kişiler, emar öğrenebilmektedirler.

İntenetten SGK Test Sonucu Öğrenme Nasıl Yapılır?

Emar sonucu da intenet üzerinden ve doktorun kendisinden alınabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve E-Devlet sisteminin iş birliğiyle ortaya çıkan uygulamada kişilerin beş yıllık SGK kayıtları tutulmaktadır.

Kişilerin e-devlet sistemin giriş yapması gerekmektedir.

Giriş yapan kişiler, sağ tarafta yer alan ‘’tahlillerim’’ alanından bakabilirler.

Tahlil Sonucu Öğrenme E-devlet Nasıl Yapılır?

Tahlil sonuçlarını öğrenmek için E-Devlet üzerinden giriş yapmalı, E-Devlet şifreniz bulunmuyorsa en yakın PTT’den edinmelisiniz. E- Devlet üzerinden beş yıllık tahlil, tedavi, ilaç bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

SSK Tahlil Sonuçları Öğrenme Nereden Yapılır?

SSK tahlil sonuçlarının bazıları intenet üzerinden öğrenilebiliyorken bazıları doktor tarafından bildirilmektedir. Eğer tahlil sonucu intenet üzerinden sorgulanacaksa bir kayıt numarası verilir ve sorgulama bu numarayla yapılır.

Hasta Tahlil Sonuçları Öğrenme Nasıl Yapılır?

Fazla önemli olmayan tahlillerin sonuçları intenet üzerinden öğrenilebilir ve kayıt numarasıyla sorgulanır. Kayıt numarası olmayan kişiler doktorun kendisinden sonuçları öğrenebilir. Kanser, tümör gibi önemli rahatsızlıkların sonuçları yalnızca doktorun kendisinden alınabilir.

Devlet Hastanesi Tahlil Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Devlet hastaneleri üzerinde yapılan tahlil sonuçlarının öğrenilebilmesi için iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki e-devlet sistemi diğer ise hastane sitesidir.

Muayene olunan hastanenin sitesine giriş yapılmalıdır.

Site aracılığı ile TC numarasının ve hastaneden alınan kayıt numarası aratılmaktadır.

Bu işlem ile tahlil sonuçları öğrenebilmektedir.

E-devlet sisteminden tahlil sonuçlarının sorgulanabilmesi için tahlil sonuçlarının bitmiş olması gerekmektedir.

MHRS Tahlil Sonucu Nereden Öğrenilir?

MHRS sonuçlarının öğrenebilmesi için hastanenin sonuçları sisteme girmesi gerekmektedir. Tahlil sonuçları sona ermişse öğrenilebilmektedir.

MHRS tahlil sonucunu için e-devlet üzerinden e-nabız sistemine giriş yapılmalıdır.

Tahlil sonuçlarının öğrenilip öğrenilemeyeceği bilgisine hastaneye telefon edilerek ulaşılabilir. Telefon edilerek sonuçlara doğrudan ulaşılamaz ancak sonuçların çıkıp çıkmadığı bilgisi öğrenilebilir.

E-nabız Tahlil Sonucu Nereden Öğrenilir?

E-Nabız için E-Devlet sistemine giriş yapılmalıdır.