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Sıcak havalar corona virüsünü azaltacak mı? WHO Sözcüsü Tarik Jašarević açıkladı!

Dünya genelini etkileyen corona virüse ilişkin ''Sıcak havalar corona virüsünü azaltacak mı?'' iddialarını WHO sözcüsü Tarik Jašarević açıkladı. İşte WHO Sözcüsü Jašarević'in corona virüs açıklamasından satır başları.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:52
Sıcak havalar corona virüsünü azaltacak mı? WHO Sözcüsü Tarik Jašarević açıkladı!

Dünya geneline büyük bir hızla yayılmayı sürdüren corona virüsüne dünya genelinde yakalanan sayısı 110 bini aştı ve 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından sonra Türkiye’de de rastlanan corona virüsü salgını dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda virüsle mücadele yöntemleri duyuruldu. Virüsle mücadelede en etkili yöntemin ‘’Agresif Hazırlık’’ olduğuna dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic virüse ilişkin edinilen son bilgileri paylaştı. Salgının gidişatının durdurulmasına ilişkin çözüm yönteminin agresif hazırlıktan geçtiğini konuşan Jasarevic, son raporlarda rakamların endişe verici olduğunu konuştu.

‘’Salgının yayılabilme ihtimalinden endişe duyuyoruz.’’

Sağlık sisteminin iyi olmadığı ülkelerde salgının yayılabilme ihtimalinden endişe duyulduğunu anlatan WHO sözcüsü Jasarevic, salgının zengin ve fakir ülke yapmadan bütün ülke için tehdit oluşturduğunu ekledi.

‘’Çin önek oldu.’’

Dünya Sağlık Örgütünün bütün ülkeleri corona virüs potansiyel gelişine hazırlamaya çalıştığını konuşan Jasarevic, ülkelerin acil müdahale sistemi hazırlayıp virüse karşı hazırlanması ve önlemlerini artırması gerektiğine vurgu yaptı. Hastaların belirlenmesi ve bakım kapasitesinin artırılmasının ilk adım olacağının altını çizen Jasarevic, ‘’Hastanelerin yer, malzeme ve gerekli personele sahip olmasını sağlamak ve hayat kurtaran tıbbi müdahalelerin geliştirilmesi, salgınla mücadelede çok önemli bir role sahiptir.’’ diye ekledi.

‘’Virüsün yayılması yavaşlatılabilir.’’

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedrom Adhanom, Çin ve diğer ülkelerin; hastaların tespiti, bakımlarının yapılıp temaslarının takip edilmesi ve hastanelerin hazırlanması gibi evrensel olarak uygulanabilir eylemlerin kullanılmasıyla virüsün yayılmasının yavaşlatılabileceğini ve etkinin azaltılabileceğini konuştu.

DSÖ, bütün ülkeleri vaka sayısının sınırlanması ve virüsün yayılmasının yavaşlatılmasında etkili çabalarını sürdürmeye çağırıldığını duyurdu. Virüsü tutma ve yayılmayı yavaşlatma çabalarının hayat kurtaracağına vurgu yapan DSÖ, kontrolsüz yayılıma izin verilmesi yalnızca o ülke vatandaşlarını değil, diğer ülkeleri de etkileyebileceğinden bunun herhangi bir hükümetin tercihi olmaması gerektiği kaydediliyor.

‘’Ara konakçı hayvan virüsün yayılmasına sebebiyet vermiş olabilir.’’

Jasarevic virüsün nasıl bulaştığına ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda; corona virüsü ile yarasalarda var olduğu bilinen ve yarasalarda görülen corona virüs arasında bağlantı ve benzerliklerin olduğuna yer verdi. Rhinolophus yarasa alt türüyle insandaki corona virüsü arasında bağlantının olduğunun görüldüğünü konuşan Jasarevic, virüsün insanlara bulaşma yolunun ise henüz belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Şuanda gündemdeki en muhtemel hipotezin, bir ara konakçı hayvanın bulaşmada rol oynamış olabileceği üzerinde olduğu yönünde. Çinli uzmanlar ve Çin dışındaki uzmanlar yeni virüsün hayvan kaynağını belirlemeye çalışırken, virüsün ekonomiye olan etkisi de son derece kritik bir önem taşıyor.

Corona virüsün ekonomiye etkisi

Jasarevic, DSÖ rasyonel ve bilim temelli halk sağlığı rehberliği ve önerilerin sunulduğunu konuşarak ‘’Ülkelerin sağlığa yanıt verme konusunda daha iyi hazırlanabilir. Ulusal makamlar virüsün yayılımını durdurmak için gerekli halk sağlığı önlemlerini almalıdır. Salgının ekonomik etkisini tahmin etmek için, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor.’’ diye ekledi.

Sıcak hava corona virüs etkisini azaltır mı?

Jasarevic, pek çok kaynakta sıcak havayla virüs etkisinin azalabileceği iddialarına ilişkin yapmış olduğu açıklamada hava değişiminin henüz virüsü nasıl etkileyeceğinin bilinmediğini belirtti. Soğuk, kuru, ılık ve ıslak iklimlerde ortaya çıkan virüsün pek çok insanı etkilediğini konuşan Jasarevic, mevsim veya sıcaklığın göz ardı edilmeden bütün ülkelerin yaşadıkları noktalarda önlemleri almaları ve virüse hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.

Son Güncelleme: 11.03.2020 21:58
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