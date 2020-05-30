Sigara dumanında koronavirüs tehlikesi!

Koronavirüsü salgınından korunmak için sigara kullanımından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar şimdi de, sigara dumanının virüs taşıma ihtimali olabileceği kanısı üzerinde duruyorlar. Konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu verdi.

Sigara dumanında koronavirüs tehlikesi!
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Dünya genelinde yılda 8 milyon kişinin sigara yüzünden, 1,2 milyon kişinin de içmediği halde sigara dumanına maruz kalması nedeniyle hayatını kaybederken, Türkiye'de bu oran neredeyse 100 bin civarında. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ise koronavirüsünden korunmak veya hastalığı daha çabuk atlatmak için uzmanlar sigara kullanımından bir an önce vazgeçilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Son günlerde yapılan çalışmalarla sigara dumanının virüs taşıyıp taşımayacağı veya sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı? soruları araştırılırken uzmanından konuyla ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanırken sigara içmenin koronavirüse bulaş riskini birçok yönden etkilediğini söyledi.

Sigaranın dumanında havada asılı kalan bazı moleküller olduğunu belirten Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor. Ülkemizde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanmış durumda olduğu için içme şansı yok. Birlikte sohbet ederken, sigara içmek gibi alışkanlıklarımız var. Yakın temas, birlikte hareket hali bile virüsün bulaşmasına sebep olabilir. Fiziksel mesafeyi korumanıza engel olabilir. Mümkün olduğunca beraber ve kapalı ortamda sigara içmekten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Koronavirüsün; plastik, metal yüzeylerde 3 gün, kağıt yüzeyde ise, virüsün yarım saat ya da 3 saate kadar kalabildiğini belirten Dr. Taşkınoğlu, sigara kullanımında kullanılan paket, çakmak ve içme sırasında kullanılan kül tablasında da damlacıkların uzun süre kalabileceğine dikkat çekerek, "Siz o materyalleri ellediğiniz zaman daha sonra sigarayı ağzınıza götürdüğünüz taktirde enfekte olacaksınız. Enfeksiyonun asıl yolu budur. Enfekte olmuş kişiyle beraber olduğunuz zaman enfekte olma riskiniz var ancak, ne kadar mesafeyi de sağlasanız aynı ortamda olduğunuz ve aynı materyali kullandığınızda sizi enfekte etme ihtimali oldukça yüksektir" diye konuştu.

Nargile kullanımı ile ilgilide çok önemli bilgiler paylaşan Dr. Taşkınoğlu, konuşmasında "Siz her seferinde o enfekte olan hazneden duman çekiyorsunuz. Buna 'buhar' denilse de aslında duman çekiliyor. O dumanın içinde nikontinin birçok metaboliti olduğu gibi virüsleri de almış oluyorsunuz. Sigara içenlerde ve nargile kullananlarda tüberküloz riski 2 kat artmış. Grip enfeksiyonu ise, 5 kat fazla gözüküyor. Zatürreye sebep olan enfeksiyonların da yaklaşık 4 kat arttığını biliyoruz. Şuan için nargile kullanılan kafeler açılmıyor. Sigara için de aynı önlemlerin alınması gerekir. Mümkün olduğunca sigara içilen alanların açık alan ve fiziksel mesafenin verilebileceği genişlikte alanlar olması gerekiyor. Açık hava bile olsa, mutlaka fiziksel mesafenin sağlanması gerekiyor ki, sigarayı beraber içerken birbirimizi enfekte etmeyelim." ifadelerine yer verdi.


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