Sildenafil sitrat nedir? Sildenafil maddesinin zararları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladı 74 firmaya ait 99 hileli ürün açıklamasından sonra üzünlerden bazılarında tespit edilen Sildenafil Sitrat isimli madde vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Başta çikolata, kahve, gazlı içecek gibi ürünlerde kullandığı tespit eden Sildenafil maddesi insan sağlığı üzerinde oldukça fazla zararı bulunuyor. Sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Sildenafil maddesi bu tür hastalıkları kan damarlarını gevşeterek tedavi ettiği biliniyor.

Sildenafi oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitör olduğunu belirten uzmanlar bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttırdığı ve nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirdiğini belirtiyorlar. Cinsel uyarı ile salınan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonnu da yükselden madde siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olduğu da yine uzmanlar tarafından kaydediliyor.



Sildenafil Sitra ilacının yan etkisi ise baş ağrısı, baş dönmesi ve düşük kan basıncı olarak açıklanmış ve tedavi amaçlı kullanılan ilacın kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hastalarının kullanırken dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

İlacın diğer yan etkilerinin ise görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet olduğunu açıklayan uzmanlar, aksiyon mekanizması, genelde hücreler içinde çeşitli reaksiyonları hızlandıran fosfodiesteraz adlı enzimini engelleyen bu madde enzimi engellendiğinde niktrik oksit adındaki kimyasal türün seviyeleri arttırdığı ve kimyasalın vücudun çeşitli bölgelerindeki kan damarlarının rahatlamasına destek olduğunu söylüyorlar.