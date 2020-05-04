Sivilcelerden doğal yöntemlerle kurtulmak için yöntemler

Gözeneklerin tıkanması nedeniyle oluşan küçük yağ torbacıkları sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Farklı sebeplerle cildinizin kötü görünmesine neden olan sivilce, bir cilt hastalığıdır. Belirli dönemlerde artış gösteren sivilceler tıkanma sebebiyle oluşmasına karşın tıkanmanın birçok sebebi bulunur. Sivilcelerin tedavisinde pek çok farklı yöntem bulunmaktadır ve tedavi yöntemleri her zaman işe yaramayabilir. Bu sebeple kişiler kendisi için en doğru tedavi yöntemini uygulamalıdır.

Sivilce neden olur?

Sivilce oluşumuna davetiye çıkaran bazı durumlar vardır. Bunlar;

Yağlı yiyecek ve asitli içecek tüketimi,

Az su içmek,

Abur cubur,

Cilt temizliği yapmamak,

Makyaj ürünlerini ciltten çıkarmamaktır.

Bu sebepler sivilce oluşumunun temel nedenleri arasında yer almaktadır. Yanlış yemek seçimi cilt kirliliğine sebebiyet verebilir.

Sivilceden doğal yollarla kurtulma yöntemleri

Sivilcelerden kurtulabilmek son derece sancılı olabilmektedir. Hemen hemen her insan hayatının belirli dönemlerinde sivilce sorunlarıyla karşılaşmış ve bu sebeple kişiler kendi yöntemlerini uygulamaktadır. Fakat denenen yöntemler bazı zamanlar sonuç vermemekle birlikte daha kötü sonuçlar da alınabiliyor. Bazı doğal çözüm yöntemleri ise;

Lavanta çayı, su, limon, sirke ve ceviz yaprağıdır.

Yanlış analizler yaparsanız uyguladığınız karışımın yan etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Bütün unsurları göz önünde bulundurmalı ve bu bağlamda adımlar atmalısınız. Kuru, yağlı ve karma olmak üzere 3 farklı cilt tipi bulunmaktadır. Bu cilt tiplerine de uygun karışımlar uygulayarak sonuç almanız mümkün olacaktır.

Lavanta çayı

İçeriğindeki lavanta özüyle sivilceler üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip olan lavanta çayı, belli bir süre kullandıktan sonra olumlu etkiler sağlar. Düzenli ve belirli aralıklarla kullanan kullanılan lavanta çayı mucizevi bir etki sağlayabilecektir. Kişiler çayı kullanmadan önce cildini iyi bir şekilde temizlemeli ve tamamen temiz bir cilt üzerine sürülmelidir.

Su

Sivilcelerden kurtulabilmenizin en iyi yöntemi şüphesiz sudur. Su, sivilcelere sebep olan bakterilerle savaşır ve yeni sivilce oluşumunu önler. Bütün sağlık sorunlarına çözüm olan su, yeterli miktarda tüketilmelidir.

Limon

Limon, en etkili bakteri savaşçıları arasında bulunmaktadır. İçeriğindeki asitlerle sivilcelerinizle hızlı bir şekilde mücadele eden limon, karbonatla karıştırılması halinde sivilcelerinizle çok daha etkin bir şekilde mücadele etmenizi sağlar.

Sirke

Uzun yıllar boyunca tedavilerde kullanılan sirke, ciltteki sivilcelerle savaşmada önemli bir rol üstlenmektedir. Cildinizdeki sivilceleri sirke ile kurutabilirsiniz.

Ceviz yaprağı

Kaynamış suyun içerisine katılan ceviz yaprakları etkili bir sivilce ilacıdır. Son derece faydalı olan ceviz yaprakları düzenli bir şekilde kullanılması halinde cildinizin temizlenmesini sağlayacaktır.

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