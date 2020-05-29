Sivrisinek ve böcekler koronavirüs bulaştırır mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı!

Koronavirüs salgını ile mücadele içerisinde olduğumuz şu günlerde, uzmanların tavsiyeleriyle virüsten korunma yolları uygulanırken herkesin aklında merak edilen bir soru oluştu. Yaz mevsimine girmemize az bir zaman kala havaların ısınması ile ortaya çıkan sivrisinek ve böcekler vatandaşların şuan kabusu olmuş durumda. 'Sivrisinek ve böcekler koronavirüs bulaştırır mı?' sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay çok önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Pınar Okyay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bulaşıcı hastalıkların her zaman enfeksiyon zinciri oluşturdaklarını hatırlatarak, “Bu enfeksiyon etkeni taşıyan bir kaynak, bu bir insan, hayvan ya da herhangi bir ölü bir yüzey, eşya da olabilir. Buradan etkenin alınma yolu, bulaşma yolu, bu hastalığa açık olan kişi, yani bu hastalık açısından sağlıklı, buna duyarlı olan kişi” diye konuştu.

Enfeksiyon hastalıkalrınınhakkında bilgiler paylaşan Okyay, kan ile bulaşma, zoonatik hastalıklar, hayvanlar yoluyla bulaşma, gıda yoluyla bulaşma, gibi bulaşmada birçok seçenek olduğunu söyleyerek konuşmasında, “Kovid-19'a özel biz şunu biliyoruz. Kovid-19 esasen damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Bir de özellikle enfekte olan yüzeylerden başta elimiz olmak üzere elimizle yine aynı şekilde solunum yolumuza, gözümüz, burnumuz ya da mukozalarımıza, ağzımıza taşınmasıyla oluyor. O yüzden sivrisinekler ve evdeki sinekler çok konuşuldu ama DSÖ çok açık bir şekilde bugüne kadar böyle bir bulaşmanın mümkün olmadığını, gösterilmediğini, asıl bulaşma yolunun damlacık enfeksiyonu ve bu kirli yüzeylerden temas şeklinde olduğunu bir kez daha söyledi” ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce karasinekler ile ilgili yapılan bir çalışmayı belirten Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aslında dışkıda bu virüsün RNA’sı dediğimiz bazı genetik materyalin izleri saptanmıştı. O yüzden özellikle karasinekler bazı dışkılara konuyor ve oradan bizlere ulaşabilir mi diye hep tartışıldı. Ama bilinen şey şu; zaten böyle bir bulaş yolu yok, damlacık enfeksiyonu değil bu yol. Bu bahsedilen yayında da belirtildiği gibi aslında dışkıda kalan canlı virüs değil, sadece orada virüsün bir parçası. Aslında canlı virüs bile olsa birçok şey bulaşmayı çok etkiliyor. Canlı virüsün miktarı, hastalığa açık olan kişinin direnci gibi birçok şey etkileyebiliyor. O yüzden pek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtını da paylaşan Okyay, sivrisinekler ve karasineklerle kovid-19’un bulaştığının şu ana kadar gösterilmediğinin altını çizdi ve konuşmasında, “Covid-19 ile ilgili ana korunma unsurumuz her zaman söylediğimiz gibi damlacık enfeksiyonuna yönelik önlemlerdir. Bunun için mutlaka gerekli olan el hijyenini sağlamalıyız, el yıkama ve el antiseptiği uygulama gibi. Sosyal mesafemizi korumaya çalışmalıyız ve de mutlaka maske takmalıyız” uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 00:17