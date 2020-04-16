Siyah maske kullanımına uzmanından uyarı! 'Süs olarak kullanılabir'

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bazı firmalar polyester kumaştan üreterek piyasaya sürdüğü siyah maskeler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılırken yıkanabilir olduğu için özellikle siyah maskeler tercih ediliyor.

Yıkanabilme özelliğine sahip olduğu için vatandaşların en çok tercih ettiği maskelerden biri olan siyah maske hakkında uzmanından çok önemli bir uyarı geldi. 'Nano Maske' olarak adlandırılan polyester kumaştan yapılmış bu maskelerin koronavirüsüne karşı bir koruma özelliği olmadığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, maskelerin sadece cerrahi maskelerin üzerine süs olarak kullanılabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, salgına karşı vatandaşların tercih ettiği ve yoğun olarak kullanılan bu maskelerin kullanım açısından hiçbir yararı olmadığını vurgulayarak, "Yıkanabilir, nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacaktır. Taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımlar tamamen boş kalıyor. Ayrıca hızlıca nefes aldığınızda ağzınıza ve burnunuza bu kumaşın yapıştığını göreceksiniz. Ayrıca elinizle maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerekiyor, ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebilirsiniz. Bir deneme yapacak olursak da damlacıkların rahatlıkla bu maskeden geçtiğini görürsünüz. Bu aynı şekilde damlacıkların da içeri girdiği demektir. Bu maske cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Korunmak için bu maske uygun değil" diye konuştu.

"N95 MASKELER KARBONDİOKSİT BİRİKTİYOR VE BAYILMALARA NEDEN OLABİLİR"

Filtreli olarak satılan N95 ve FFP2 maske takan kişileri de uyaran Pullukçu, bu maskelerde karbondioksit biriktiğini söyleyerek belli zaman sonra baş dönmesi ve bayılma gibi sonuçları olabileceğini belirtti ve bu tür maskeleri günlük hayatta takmanın hiç bir şekilde doğru olmadığını ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu maskeler son derece sıkıntılı çünkü içinde nefes almak çok zor. Karbondioksiti biriktiriyor ve kullanan kişi buna bağlı olarak baş dönmesi yaşayabilir, tansiyonu düşebilir hatta bayılabilir. N95 maskeden nefes almak çok zor. Bu maskenin koruyuculuğuna gerek yok. FFP2 maske de N95'e göre hafif gibi görünse de değil. Karbondioksit birikiyor ve sürekli kullanmak mümkün değil. Biz bu maskeleri hastalardan örnek alırken kullanıyoruz. Örnek alırken öksürebilir ya da hapşurabilir bu sırada çok damlacık çıkar o damlacıklardan korunmak için kullanıyoruz. Bunun dışında kullanılmasını önermiyoruz. N95 maske dışardan gelen partikülleri geçirmiyor ancak sizin nefesinizi dışarı veriyor. Eğer hastaysanız diğer insanları da risk altına atmış olursunuz. O nedenle bunları günlük hayatımızda kullanmayalım."

Evde yapılan nazı bezlerden yapılan maskelerin çoğunda da kumaşı sık olmadığı için aralıklarından mutlaka damlacıkların geçebileceğini söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, "Fikir olarak güzel olabilir ancak koruyuculuğu olmaz. Aynı kumaş maskeden üst üste birkaç tane taktığınızda bir işlevi olabilir. Aynı zamanda evde yapılan bu tür maskelerin bol yapıldığını söyleyebilirim. Bu maskeleri taktığınızda hem altından hem de üstünden hava girişi söz konusu" ifadelerini kullanarak en güvenilir maskenin cerrahi maskeler olduğunu dile getirdi ve cerrahi maskelerinde nasıl kullanılması gerektiğini şöyle anlattı:

"Maskelerle ile ilgili çok büyük polemikler var. Herkes farklı tip maske kullanıyor. Cerrahi maskelerin önünde bir tel var. Bu teli burnunuzdan içeri hava girmemesi için burnunuzun üstüne oturtmanız gerekiyor. Aynı şekilde çene kısmında kalan tarafta da açıklık kalmamalı. Cerrahi maskelere benzeyen ve lastikli olan maskelerin de üst tarafında tel bulunuyor. Lastikli maskelerin alt kısmı da çenemize oturuyorsa koruyucu olur. Ancak üzerinde tel bulunmayan maskeler hava aldığı için bir koruyuculuğu kalmıyor. Cerrahi maskeleri en fazla 4 saat kullanabiliriz. Eğer maske ıslanırsa o zaman hijyen özelliğini kaybediyor. Bu maskeyi kullandık ve üzerine damlacıklar yapıştı. Maskeyi ön tarafından tutup çıkarıyorsanız, elinizi kirlettiniz demektir. Yapılan en büyük yanlışlardan biri budur. Elinizi yıkamadıysanız maskeyi boşuna taktınız ve kendinizi enfekte ettiniz demektir. Maskeyi çıkarırken bağladığınız iplerden tutup iç tarafına doğru katlayarak çöpe atabilirsiniz. Hastane çalışanları de bu maskeleri kesinlikle dışarı çıkarmadan kırmızı atık kutusuna atmalı."