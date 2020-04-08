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Siyah maskeler ne kadar sağlıklı? Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?

Yıkanabilir bir ürün olan ve bir çok vatandaş tarafından tercih edilen siyah maskelerin koronavirüsünden ne kadar koruyacağını da bir taraftan yoğun bir şekilde araştırılıyor. peki siyah yıkanabilir maskeler koronavirüsünden korur mu? Siyah maske sağlıklı mı? İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez açıkladı..

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:34
Siyah maskeler ne kadar sağlıklı? Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı maske takılması gerektiği uyarılarından sonra vatandaşların en çok tercih ettikleri maskelerden biri olan siyah maske yıkanabilir özelliği de olmasından dolayı bir çok kişi tarafınan kullanılmaya başlandı. Yıkanabilme özelliğine sahip olarak satılan siyah maskelerin koronavirüsüne karşı koruyucu özelliği olup olmadığını merak eden vatandaşlar için Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, detaylı bilgiler verdi ve ayrıca siyah maskelerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

İş güvenliği uzmanı Öymez, koronavirüs salgınına karşı son günlerde yoğun olarak kullanılan yıkanabilir siyah maskelerin kullanımının doğru olmadığını söyle söz konusu maskenin genelde polen ve hava kirliliğine karşı koruduğunu belirti ve koronavirüsü korumasında pek tercih etmediklerini kaydetti.

Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?

Öymez, piyasada çok fazla ve farklı bezlerden dikilmiş siyah maskeler olduğunu söylediği konuşmasında, "Maskeyi takarken rahat ve konforlu olabilmemiz lazım. Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskelerin çoğunun 'CE' işareti yoktur, bu yüzden Türkiye’de ticareti uygun değil. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor. Bu durum maskeyi kullanma amacımızdan bizi çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?

Siyah maskelerin ebat olarak küçük bir boyuta sahip olduğunu ve işlevini bu yüzden tam olara yerine getirmediğini aktaran Öymez, "Bu maskeler bizim vücut ölçülerimize göre yapılmış değil. Daha çok uzakdoğu insanlarının vücut ölçülerine göre yapılmış, dolayısıyla hem burnumuzun üstünü hem de çenemizi kapatmıyor. Biz maskeyle yüzümüzü burun kemiğimizden çenemize kadar tam olarak kapatırsak, bizden dışarıya kesinlikle koruruz. Dışarıdan gelecek sıvı damlacıklarından da çok rahatlıkla korunuruz. Devletin dağıttığı maskeler de tam olarak bu işlevi görüyor. Bundan dolayı siyah maske yerine bu maskeleri tercih edelim" diye konuştu.

Öymez, ayrıca sağlık çalışanları ile vatandaşın kullandığı maskelerin farklı olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının kullandıkları maskelerin öncelikle kendilerini korumak için olması gerektiğine dikkat çekerek açıklamasında "Vatandaşlar çok yoğun şekilde virüse maruz kalmadıkları için, devletin dağıttığı maskeler sadece bizden dışarıyı koruyacak maskelerdir. Buradaki tedbir bizden dışarıya bir şeylerin saçılmasını engellemek. Devlet bu maskeleri bize dağıtıyor ve o maskeleri biz çok rahatlıkla kullanabiliriz" ifadelerine de yer verdi.
 

Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?

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