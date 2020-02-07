Soğan suyu kürü zayıflatır mı? Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları

Soğangiller familyasında yer alan Allium cinsine soğan denir. Halk dilinde bahçe soğan olarak adlandırılan soğan tam olarak Allium cepa türündendir. Soğan taze soğan ve kuru soğan olarak tüketilmektedir. Soğan birçok yemekte ve salata yapımında kullanılır.

Soğan birçok yararının yanı sıra düşük kalorisi ve yüksek mineral ve vitaminleriyle yararlı bir besin kaynağıdır. Soğan birçok hastalığa iyi gelmektedir. Soğanın bu gücünden Antik Mısır döneminde bile rastlanmıştır. Soğanın faydaları arasında idrar söktürmesi, kan şekerini düşürmesi, mide asidini artırması, sindirim kolaylaştırması, müshil etkisi görmesi, tansiyonu düşürmesi ve kalp fonksiyonlarını desteklemesi gösterilmektedir.

Soğan suyunun faydaları nelerdir?

Soğan yukarıda anlattığımız gibi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra soğanın suyu da oldukça faydalıdır. Soğan suyu antioksidan, iltihap, alerji ve kanser önleyici olarak kullanılmaktadır. Soğan suyu kan akışını hızlandırırken, aynı şekilde metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Bunun dışında erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda polistik over sendromu gibi kadın hastalıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra soğan suyunun birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Soğanın içinde polifenol bulunmaktadır. Bu serbest radikallere karşı koruma görevi sağlamaktadır. Ayrıca soğan suyu içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde histamin üretimini durdurur ve alerjik olayları engellemektedir.

Kanseri önler

Serbest radikaller kötü hücreleri ve tümör oluşumunu tetiklemektedir. Soğanın içindeki polifenol maddesi bu serbest radikallere karşı vücudu korumaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki soğan tüketimi kanser riskini azaltmaktadır.

Kalp sağlığı korur

Soğan suyu, antioksidan, iltihap önleyici ve kolesterol düzenleyicidir. Bu nedenler kalp damar sıkışmaları, kalp krizi risklerini en aza indirmektedir. Ayrıca soğan suyu tansiyonu da dengelemektedir.

Güçlü bir antioksidan olan Quercetin içermesi

Soğanın içinde bulunan Quercetin önemli bir flavonoid antioksidandır. Bu antioksidan astım ve alerjik hastalıklara karşı vücudu korumaktadır. Bu madde vücudu korumanın yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltmaktadır.

Kemikleri güçlendirir

Soğan suyunun içinde peptit ve sülfür maddeleri bulunmaktadır. Bu maddeler kemik erimesine karşı direnç etkisi gösterir. Ayrıca soğan suyu kadınlarının menapoz döneminde yaşadığı kemik kayıplarını %20 azaltmaktadır.

Kulak ağrını ve çınlamasını yok eder

Bir antibakteriyel olan soğan suyu kulakta yaşanan enfeksiyonları önlemektedir. Soğanı rendeleyerek ağrıyan kulağa bir iki damla damlatılması iyi gelecektir.

Saçın uzamasını hızlandırır ve güçlendirir

Soğan içinde bulundurduğu sülfür nedeniyle saç uzamasına yardımcı olmaktadır. Soğan suyu saç uzamasının yanı sıra saç dökülmesini de engellemektedir. Yapılan araştırmalara göre saçkıran hastalığına yakalanan kişilerin günde iki kere soğan suyu uygulanması saçın yeniden çıkması sağlamıştır. Soğan suyuna bir çay kaşığı bal ekleyin ve karışımı belli noktaya masaj yaparak sürün. Bu karışımı en az 1 saat bekletin ve ondan sonra yıkayabilirsiniz.

Ameliyat izlerini azaltır

Soğan suyunu cerrahi operasyon geçiren ve vücudunda iz kalan kişilerin kullanması önemlidir. Soğan suyunu 3 gram tuz ve on gram bulaşık sabunu ile karıştırın. Bu karışımın içinde küçük soğan parçaları atın. Daha sonra 15 dakika boyunca bekletin ve karışımın özünü yaraların olduğu bölgeye sürün. Birkaç hafta içinde yara izinin azaldığını net şekilde göreceksiniz.

Cildi korur ve pürüzsüz yapar

Soğan bir antioksidan olduğundan cilde de iyi gelmesi ve toksinlerin atımında yararlı olması gayet doğaldır. Ciltteki kırışıklıkları ve izleri azaltacak olan soğan kürleri birçok araştırmayla ispatlanmıştır. Soğan kürünü şu şekilde hazırlayın. Yarım kaşık yoğurt ve bir kaşık soğan suyunu karıştırın. 10 dakika boyunca yüz ve boyun çevresine sürebilirsiniz.

Saç biti için soğan suyu kürü

Soğan suyunun içinde yer alan sülfür saçta oluşabilecek madde bitinin yumurtalarını öldürmektedir. Soğan suyu kürü için 2 adet soğanın suyu saç derisine sürülür. 3 saat bone ile bekleyin ve daha sonra saçınızı yıkayın. Ardından bit tarağı ile saçınızı tarayın ve sonucu fark edeceksiniz.