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Soğuk algınlığında nelere dikkat etmek gerekir? Grip nasıl geçer?

Kış mevsimini yoğun yaşadığımız şu günlerde en çok yakalandığımız hastalıklardan biri olan soğuk algınlığı hem hayatı olumsuz yönde etkilemesiyle birlikte vücut direncinin de düşmesine neden oluyor. Peki, soğuk algınlığında nelere dikkat etmek gerekir? Soğuk algınlığı nasıl geçer?

06 Ocak 2020 Pazartesi 21:15
Soğuk algınlığında nelere dikkat etmek gerekir? Grip nasıl geçer?

Kış aylarının sıkça rastlanılan hastalıklarından biri olan soğuk algınlı grip gibi üst solunum yolu hastalıkları vücut direncini düşürerek bağışıklık sisteminin çökmesine neden oluyor. İçinde bulunulan ayların, grip ayları olduğu ve vakalarda artışlar olması beklenen bir durum olduğu belirten Sağlık Bakanlığı'da Türkiye’deki grip hastalarının titizlikle takip edildiği bildirdi.

Türkiye’de halen influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin her ikisinin de dolaşımda yer aldığı ve gribe neden olduğu ifade eden Bakanlık açıklamasında, üst solunum yolu hastalıklarında vatandaşların acil servisler yerine aile hekimine müracaat etmeleri gerektiğini ve hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavinin daha etkili olduğunu kaydetti. Hastaların mutlaka istirahat etmesi ve bol bol sıvı tüketmelerinin yararlı olacağını belirten Bakanlık açıklamasına göre gripten korunmak ve bulaştırmamak için; el yıkama ve kişisel hijyene dikkat edilmesini; ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas edilmemesi ve öksürme veya aksırma sırasında ağız ve burunun mutlaka kağıt mendille kapatılması gerektiği belirtildi.

200'den fazla virüsün bir araya gelerek bu hastalığı meydana gelirken kronovirüsler ya da rhinovirüsler soğuk algınlığını tetikliyor. Virüslere karşı da insan vücudu direnç sağlayamadığında sık sık soğuk algınlığına yakalanmak zorunda kalıyor. Araştırmalara göre anaokuluna giden çocuklarda yılda 12 kez, yetişkinler ise 7 kez görülen soğuk algınlığı soğuk havada dışarıya çıkmakla alakalı olmadığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmış ve  hastalığın tedavisinde antibiyotiklerin etkili olmadığı görülmüştür.


Akut bronşit, zatürre, akut bakteriyel sinüzit gibi hastalıklara neden olan bu hastalığın çok fazla ilerlemesi durumunda menenjite dahi yol açtığı uzmanlar tarafından açıklandı. Uzmanlar ayrıca soğuk algınlığı yaşayan insanların bir kısmında, bağışıklık sisteminin farklı reaksiyon göstermesinde dolayı hiçbir belirti görülmediğini ve bakterilerin kulak veya sinüslere etki etmesi durumunda ise hastaya mutlaka antibiyotik verilmesi gerektiğini söylüyorlar.
 

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