Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor

Normal baş ağrısından oldukça farklılık gösteren migren atakları mevsimlere göre farklılık gösterirken soğuk hava ve rüzgarda migren ağrısına neden olan olaylardan biri olarak görülmeye başlandı. Kış aylarında olduğumuz şu günlerde şayet ataklarınız fazlalaşmaya başladı ve sıkça karşılaşıyırsanız hangi hava koşullarında olduğunu incelemek için bir baş ağrısı günlüğü tutmanızda fayda var.

Havanın yanı sıra stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz, aşırı kafein alımı migreni tetiklediği bilinmekle birlikte migreni olumsuz yönde etkileyen bir diğer etmende beslenme alışkanlığıdır. Bazı yiyeceklerin özellikle çikolata, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, bazı gıdalara konulan aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis, hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler migreni tetikleyen besinlerdi.

Her migren hastasında farklı yiyecekler migren atağına neden olabilir. O yüzden hasta hangi yiyecek sonrası atak geçirdiğini mutlaka kendisi belirlemesi gerekiyor. Az uykunun yanı sıra fazla uykununda migren ağrısına neden olduğunu belirten uzmanlar mutlaka bir uyku düzeni edinmek gerektiğini ve bunu her gün düzenli olarak uygulamanın migren ataklarını hafifleteceğini belirtiyorlar.

MİGREN AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Krizler, yani ataklar halinde gelir

- Ataklar 4-72 saat arasında sürebilir

- Genelde ağrı başın tek tarafındadır

- Ağrı zonklayıcı özelliktedir

- Orta veya şiddetlidir

- Bulantı ve/veya kusma olur

- Baş hareketleri ve günlük fiziksel aktiviteyle ağrı artar

- Işıktan ve sesten rahatsız olurlar