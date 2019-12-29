İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri

Cilt bakımı hemen her kadın için en önemli konulardan biridir. Solgun ve mat bir cilde sahip olanlar için diğerlerine göre çok daha zorlu bir süreçtir. Cilt bakım ürünlerinin fiyatları göz önünde bulundurulduğunda kadınlar cilt bakımı için farklı yöntemler aramaktadırlar. Bu yazımızda solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerilerini sizlerle paylaşacağız…

29 Aralık 2019 Pazar 23:29
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri

Kadınların tamamı cildine özen göstermek ister ve çoğu da bu amaçla büyük paralar harcar. Cildin cansız ve mat olması, yorgun bir ifade ortaya çıkarır. Dışarıdan satın aldığımız pahalı maskelere kıyasla aslında çözüm bir buzdolabı kadar yakındadır.

Doğal malzemelerle ortaya çıkarılan cilt bakım ürünleri, fiyat olarak ucuz,içerik olarak temiz ve zararsız ve uygulaması da daha kolaydır. Doğal malzemelerle ortaya çıkarılan yüz maskelerinde, hangi malzemenin neye iyi geldiğini bilmek oldukça iyi olacaktır.

Avokado :

Avokado, içinde barındırdığı E vitaminiyle cilde nem verir. Sağlıklı ve aydınlık bir görünüm sağlar ve cildin yaşlanmasını geciktiren yağ asitleri barındırır.

Zerdeçal :

Zerdeçal , sivilce izlerini yok etmede ve tahriş olmuş cildi onarma da mucizevi bir baharattır. İltihap giderici doğal bir toz olan zerdeçal, maske olarak yapıldığında cilde büyük oranda parlaklık getirir.

Yoğurt :

Yoğurt içerisinde barındırdığı laktik asitle cildin gözle görülür seviyede güzelleşmesine yardımcı olur. Çoğu cilt bakımının içinde bulunan laktik asit, doğal ,ucuz ve daha sağlıklı haliyle yoğurtla yapılan maskelerle cilde fayda verir. Yoğurttaki laktik asit, ciltteki ölü deriyi yok etme ve gözenekleri kaybetmeye de yardımcı olur.

Ahududu ve Yaban Mersini :

Ahududu ve yaban mersini ile ciltte bulunan sivilce, yara izleri gibi lekeler azaltılır. İçinde bulunan antioksidan ile cildi yatıştırır.

Kahve, Yulaf Ezmesi ve Bal :

Her biri cilt için birbirinden önem taşıyan bu maddeler, cilt tipine göre farklı maskeler içinde kullanılabilir. Kahve, cildi ölü derilerden arındırarak peeling görevi görür. Gözenekleri temizler. Yulaf ezmesi de cildin arınmasını sağlar, cildi temizler. Bal ise cildi nemlendirir, gözeneklerin temizlenmesini sağlar ve verdiği nem ile sağlıklı, ışıl ışıl bir cilt sağlar.

Solgun ve Mat ve Cansız Ciltler İçin Canlılık Sağlayan Doğal Yüz Maskesi Tarifi

Malzemeler :

1 Çay bardağı yoğurt

1 Avuç çilek püresi

1 Çay Kaşığı öğütülmüş Türk kahvesi

1 Çay kaşığı toz zerdeçal

Malzemelerin tamamını birbiriyle karıştırdıktan sonra elinizle cildinize uygulayın. 25-30 dakika bekletmenin ardından ılık suyla cildinizden arındırın. Bu malzemelerin yanı sıra yukarıda maddelenen malzemelerden de ekleyerek kendi cilt tipinize en uygun maskeyi geliştirebilir, canlı, sağlıklı ve ışıldayan bir yüze sahip olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 29.12.2019 23:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyutu küçük ama etkisi çok büyük! Bezelyenin mucize ötesi faydaları
Boyutu küçük ama etkisi çok büyük! Bezelyenin mucize ötesi faydaları
Çürük dişler kilo alma nedeniniz olabilir
Çürük dişler kilo alma nedeniniz olabilir
Her gün 4 fincan kahve içmek zayıflatıyor mu?
Her gün 4 fincan kahve içmek zayıflatıyor mu?
Gripten nasıl korunmalıyız? Gripten korunma yöntemleri nelerdir?
Gripten nasıl korunmalıyız? Gripten korunma yöntemleri nelerdir?
Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?
Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Netflix Daybreak 2. sezon iptal edildi!
Atiye dizisi oyuncuları ve konusu
1101 nitelik kodu nedir? Personel alımı 1101 nitelik kodu özel şart anlamı
Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur? ÇKS kaydı için gerekli evraklar ve şartlar
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 19 Aralık EYS konukları açıklandı!
Survivor 2020 seçmeleri nerede ve ne zaman yapılacak?
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Milli Otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Model ve fiyat bilgileri
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi oyuncuları ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.