Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri

Kadınların tamamı cildine özen göstermek ister ve çoğu da bu amaçla büyük paralar harcar. Cildin cansız ve mat olması, yorgun bir ifade ortaya çıkarır. Dışarıdan satın aldığımız pahalı maskelere kıyasla aslında çözüm bir buzdolabı kadar yakındadır.

Doğal malzemelerle ortaya çıkarılan cilt bakım ürünleri, fiyat olarak ucuz,içerik olarak temiz ve zararsız ve uygulaması da daha kolaydır. Doğal malzemelerle ortaya çıkarılan yüz maskelerinde, hangi malzemenin neye iyi geldiğini bilmek oldukça iyi olacaktır.

Avokado :

Avokado, içinde barındırdığı E vitaminiyle cilde nem verir. Sağlıklı ve aydınlık bir görünüm sağlar ve cildin yaşlanmasını geciktiren yağ asitleri barındırır.

Zerdeçal :

Zerdeçal , sivilce izlerini yok etmede ve tahriş olmuş cildi onarma da mucizevi bir baharattır. İltihap giderici doğal bir toz olan zerdeçal, maske olarak yapıldığında cilde büyük oranda parlaklık getirir.

Yoğurt :

Yoğurt içerisinde barındırdığı laktik asitle cildin gözle görülür seviyede güzelleşmesine yardımcı olur. Çoğu cilt bakımının içinde bulunan laktik asit, doğal ,ucuz ve daha sağlıklı haliyle yoğurtla yapılan maskelerle cilde fayda verir. Yoğurttaki laktik asit, ciltteki ölü deriyi yok etme ve gözenekleri kaybetmeye de yardımcı olur.

Ahududu ve Yaban Mersini :

Ahududu ve yaban mersini ile ciltte bulunan sivilce, yara izleri gibi lekeler azaltılır. İçinde bulunan antioksidan ile cildi yatıştırır.

Kahve, Yulaf Ezmesi ve Bal :

Her biri cilt için birbirinden önem taşıyan bu maddeler, cilt tipine göre farklı maskeler içinde kullanılabilir. Kahve, cildi ölü derilerden arındırarak peeling görevi görür. Gözenekleri temizler. Yulaf ezmesi de cildin arınmasını sağlar, cildi temizler. Bal ise cildi nemlendirir, gözeneklerin temizlenmesini sağlar ve verdiği nem ile sağlıklı, ışıl ışıl bir cilt sağlar.

Solgun ve Mat ve Cansız Ciltler İçin Canlılık Sağlayan Doğal Yüz Maskesi Tarifi

Malzemeler :

1 Çay bardağı yoğurt

1 Avuç çilek püresi

1 Çay Kaşığı öğütülmüş Türk kahvesi

1 Çay kaşığı toz zerdeçal

Malzemelerin tamamını birbiriyle karıştırdıktan sonra elinizle cildinize uygulayın. 25-30 dakika bekletmenin ardından ılık suyla cildinizden arındırın. Bu malzemelerin yanı sıra yukarıda maddelenen malzemelerden de ekleyerek kendi cilt tipinize en uygun maskeyi geliştirebilir, canlı, sağlıklı ve ışıldayan bir yüze sahip olabilirsiniz.