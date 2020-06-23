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Son dakika... Güney Kore sağlık yetkilileri duyurdu! Başkent Seul ikinci dalgayla boğuşuyor

Güney Kore sağlık yetkilileri yapmış oldukları son dakika açıklamasında nüfusun yoğun olduğu Başkent Seul'un ikinci dalgayla boğuştuğunu duyurdu. Sağlık yetkilileri, coronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı.

23 Haziran 2020 Salı 19:14
Son dakika... Güney Kore sağlık yetkilileri duyurdu! Başkent Seul ikinci dalgayla boğuşuyor
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Güney Kore sağlık yetkilileri, koronavirüs ikinci dalgasının ülkeye geldiğini açıkladı. Kore Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda COVID-19’un ikinci dalgasının özellikle de başkent Seul’de etkisini artırdığını ve vaka sayılarındaki artışların Mayıs ayındaki tatil esnasında başladığını dile getirdi.


Büyükşehirlerde ilk dalganın Şubat – Mart ile Mart – Nisan aylarında yaşandığına inandıklarını dile getiren sağlık yetkilileri, Mayıs ayındaki tatille birlikte ikinci dalganın halen sürdüğünü paylaştı.

Yeni vakalar artış gösterdi

Mayıs ayıyla birlikte ülke genelinde sosyal mesafenin esnetilmesi ve hafta sonu tatillerinde Seul’de gece kulüpleri ve barlara akın edilmesiyle birlikte enfeksiyonun çoğalıp vaka sayılarında artışların yaşandığı aktarıldı.  


Son Güncelleme: 23.06.2020 19:14
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