İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85577
ALTIN
309.620
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.4874
EURO
7.0388

Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!

Türkiye'de yayılmış olan Koronavirüs salgınında gerçekleşen birçok vaka var. Sosyal medya üzerinden yapılan sağlık personeli olduğu düşünülen kişi tarafından gelen açıklamalar Türk vatandaşlarını korkuttu. İşte detaylar...

18 Mart 2020 Çarşamba 22:48
Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!

Sosyal medyada Türkiye'ye yayılan koronavirüs salgınından dolayı gerçekleşen vakalar ile ilgili yer alan bir video vatandaşları korkuttu. Konu ile ilgili açıklama ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk tarafından geldi. İşte, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ün yaptığı açıklama...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Hekim semineri" adlı başlığı ile paylaşılan ve hasta sayısının ifade edildiği videoda söylenenlerin doğru olmadığını belirterek vakaların illere göre dağılımlarının sonuçlarını da önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılmış olan bir video tüm Türkiye'yi korkuttu ve tartışma konusu haline geldi. "Hekim semineri" başlığıyla paylaşılan videoda hastane çalışanının Covid-19 ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar yer alıyor. Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesinin başlangıcının olaya karşı olumlu olduğunu; ancak umreden dönüş yapan vatandaşlarımızın bu dengeyi bozduğunu belirten hastane personeli, İstanbul ve Ankara'da virüsün ağır olduğunu ve vaka sayısının binlerle ifade edildiğini açıkladı.

CNN Türk'te tartışıldı!

Binlerce kişi tarafından paylaşılmış olan bu video Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de gündem konusu oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, videodaki söylenenlerin doğru olmadığını öe sürerek açıklamaları yalanladı. Recep Öztürk, bu konunun önemli bir yer aldığını ve bunun yanında hastaların hangi şehirlerde olduğunun da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. İşte Recep Öztürk'ün yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylar...

 "Bir sağlık personelinin böyle bir bilgiye sahip olması ve bu konu hakkında açıklamada bulunması mümkün değil. Bu kanıtı olan bir bilgi olamaz. Açıkcası böyle bir bilgi ve kanıt yok. Böyle bir bilgi ve kanıt olsa net şekilde kamuoyuna açıklanır.''

Açıklamayı yapan hekim değil idari görevli bir hemşire!

Prof. Dr. Melih Us videoda söylenen açıklamayı bir hekimin değil ancak idari görevli olan bir hemşirenin yaptığını ifade etti. İşte tüm Türkiye'yi korkutan o video...

VİDEO

Son Güncelleme: 18.03.2020 23:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak
Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak
DSÖ'den önemli uyarı! Koronavirüse karşı Ibuprofen içeren ilaçları kullanmayın
DSÖ'den önemli uyarı! Koronavirüse karşı Ibuprofen içeren ilaçları kullanmayın
Çin iddia etti! Favipiravir ilacı koronavirüsüne etkili mi? Hangi ilaçlar Favipiravir içerir?
Çin iddia etti! Favipiravir ilacı koronavirüsüne etkili mi? Hangi ilaçlar Favipiravir içerir?
Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüsüne yakalandı
Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüsüne yakalandı
Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı
Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı

Popüler Haberler

Mağazalarını kapatma kararı alan firmalar hangileri? AVM'ler kapatılacak mı?
Corona virüsü vücuda girince vücudu nasıl etkiliyor?
Mucize Doktor Ali'nin babası kimdir? Gerçek adı nedir?
Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, neden başlamadı? Fox Tv Çağla ile Yeni Bir Gün yayın saati değişti
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
La Casa De Papel dizisi müfettişi Raquel karakteri Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Fındık fiyatları ne kadar? 19 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
TRT eğitim kanalı uydu frekans bilgileri ne? Trt Okul eğitim TV kanalı test yayınına başladı!
Korona virüsü aşısı testleri başladı! DSÖ'dan sevindiren gelişme
Dezenfektan nasıl yapılır? Dezenfektan yapmak için gerekli malzemeler ve yapılış tarifi
Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili nedir, dini gün anlamı ve faziletleri
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüs tatili ne zaman bitecek?
Koronavirüs vergi ödeme ertelemesi olacak mı? Esnaf ne yapacak?
Cuma Mesajları 13 Mart Cuma 2020 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
YKS 2020 sınavı ertelendi mi? ÖSYM YKS sınav tarihinde değişiklik olacak mı?
20 Bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama takvimi ne zaman yayınlanacak? Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihleri
Apple yeni Macbook Air özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
TRT 1 3'te 3 Tarih saat değiştirdi, 3'te 3 Tarih yarışması yeni yayın saati!
Kuruluş Osman Gündüz Bey gerçek tarihte nasıl öldü?
2020 Ormanya giriş ücreti çalışma saatleri ve kuralları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.