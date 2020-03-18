Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!

Sosyal medyada Türkiye'ye yayılan koronavirüs salgınından dolayı gerçekleşen vakalar ile ilgili yer alan bir video vatandaşları korkuttu. Konu ile ilgili açıklama ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk tarafından geldi. İşte, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ün yaptığı açıklama...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Hekim semineri" adlı başlığı ile paylaşılan ve hasta sayısının ifade edildiği videoda söylenenlerin doğru olmadığını belirterek vakaların illere göre dağılımlarının sonuçlarını da önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılmış olan bir video tüm Türkiye'yi korkuttu ve tartışma konusu haline geldi. "Hekim semineri" başlığıyla paylaşılan videoda hastane çalışanının Covid-19 ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar yer alıyor. Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesinin başlangıcının olaya karşı olumlu olduğunu; ancak umreden dönüş yapan vatandaşlarımızın bu dengeyi bozduğunu belirten hastane personeli, İstanbul ve Ankara'da virüsün ağır olduğunu ve vaka sayısının binlerle ifade edildiğini açıkladı.

CNN Türk'te tartışıldı!

Binlerce kişi tarafından paylaşılmış olan bu video Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de gündem konusu oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, videodaki söylenenlerin doğru olmadığını öe sürerek açıklamaları yalanladı. Recep Öztürk, bu konunun önemli bir yer aldığını ve bunun yanında hastaların hangi şehirlerde olduğunun da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. İşte Recep Öztürk'ün yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylar...

"Bir sağlık personelinin böyle bir bilgiye sahip olması ve bu konu hakkında açıklamada bulunması mümkün değil. Bu kanıtı olan bir bilgi olamaz. Açıkcası böyle bir bilgi ve kanıt yok. Böyle bir bilgi ve kanıt olsa net şekilde kamuoyuna açıklanır.''

Açıklamayı yapan hekim değil idari görevli bir hemşire!

Prof. Dr. Melih Us videoda söylenen açıklamayı bir hekimin değil ancak idari görevli olan bir hemşirenin yaptığını ifade etti. İşte tüm Türkiye'yi korkutan o video...

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