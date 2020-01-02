SSK fizik tedavi ücretini karşılıyor mu? SGK fizik tedavi ücreti karşılaması için gerekli şartlar ve detayları

Birçok kişi tarafından araştırılan SSK fizik tedavi ücretini karşılıyor mu? Sorusunun cevabı merak edilmektedir. SSK’nın fizik tedavi için belirli bir ücreti bulunmaktadır. Gerekli şartların sağlanması ile birlikte SSK, fizik tedavi masraflarını karşılar. Masraflar hastanın durumuna göre karşılanır. Hastanın durumuna göre seans sayısına, yerine ve bir yıldaki rapor yenileme hakkına karar verilir.

Kişilerin yanında refakatçi bulunması gerekliliği, fizik tedavi masraflarını karşılama durumunu etkiler. Kişinin refakatçisinin olması durumunda gerekli şartların sağlanması ile masraflar SSK tarafından ödenir.

SSK’nın fizik tedavi masraflarını karşılaması için gerekli şeyler nelerdir?

SSK’nın fizik tedavi masraflarını karşılamasının şartları:

Fizik tedavi uygulamaları 30 seansa kadar verilmelidir.

Eğer uygulanması gereken fizik tedavi bölge kontrolüne tabi değilse, seans sayısı 30’u geçebilir.

60 seansı geçmesi gereken tedavilerde rapor süresi dikkate alınmaktadır. Doktor raporunun düzenli olarak yenilenmesi ile fizik tedavi alınmaya devam edilebilir.

Fizik tedavi almak isteyen kişilerin, rapor düzenlemeleri yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamaları gerekmektedir.

SSK’nın fizik tedavi masraflarını hangi durumlarda karşılar?

SSK tarafından karşılanan fizik tedavide şartlar:

-Fizik tedavi alacak kişilerin raporlu olması gerekmektedir. Sigortaya tabi kişilerin bireysel olarak fizik tedavi talepleri, SSK tarafından karşılanmaz.

- Kişiler, bir günde en fazla 1 seans fizik tedavi almalıdır.

-Engel durumlarında raporun sürekli olması gerekmektedir. Bu konuda SSK, fizik tedavi masraflarını ömür boyu karşılar.

-Bir yıl içerisinde sadece bir vücut bölgesinden fizik tedavi alınacaksa 30 seans, birden fazla vücut bölgesinden alınacaksa 60 seans SSK tarafından karşılanır.

-Fizik tedavi günleri art arda verilmekte ise, 5 iş günü tedaviye gelinmemesi durumunda rapor iptal olur.

Böyle bir durumda tekrar rapor çıkarmanız gerekir. Eğer bu durumda sağlık raporunuz düzenlenmezse SSK bu parayı ödemeyecektir. Her fizik tedavi başvurusu için kişilerin yılda 2 hakkı vardır.

Fizik Tedavi uygulanacak bölge değiştiğinde ödeme devam eder mi?

SSK ödemeleri, fizik tedavi uygulanacak bölge değiştiğinde değişim göstermemektedir. Birden fazla bölgede fizik tedavi uygulanacaksa, rapor doğrultusunda ödemeler yapılmaktadır. Bu durumlarda 60 seansa kadar ödemeler gerçekleşir. Engellilik durumunda da aynı şekilde birden fazla vücut bölümünde sorun olması durumu, SSK ödemelerini değiştirmez.

SSK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı?

SSK, özel hastanede de fizik tedavi masraflarını karşılar fakat özel hastanelerden alınacak katkı payı karşılanmamaktadır. Bundan dolayı hastaların sadece katkı payını ödemeleri gerekmektedir. Katkı payı ücreti ise gidilecek özel hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

SSK evde fizik tedavi masraflarını karşılar mı?

Evde fizik tedavide SSK ödemesi yapılmamaktadır. Evden çıkamayacak durumda olması nedeniyle doktor kararı ve raporu ile hastalar, evde fizik tedavi olmaları gerektiğine ilişkin belge çıkarabilmektedir. Ancak bu hastalara evde yapılacak tedavilerde, fizik tedavi uygulamaları ücreti özel olarak sayılmakta, SSK tarafından karşılanmamaktadır.

SSK kaplıca tedavi masraflarını karşılar mı?

SSK kaplıca tedavi masraflarını karşılamaktadır fakat kaplıcaların tedavi amaçlı kullanımına bağlı olarak, kişinin doktor raporu ile kaplıcaya gitmesi gerekmektedir. Alınacak rapor doğrultusunda karşılanacak ücretler, sadece kaplıca tedavisi masraflarını kapsamamaktadır. Hastanın orada kalacağı yer ve yemek gibi harcamaları asgari olarak SSK tarafından karşılanmaktadır.

Kaplıca tedavilerinin SSK tarafından karşılanması için herhangi bir şart var mıdır?

Kaplıca tedavisinin SSK tarafından karşılanması için hastaya özel olarak hazırlanan raporun bulunması gerekir. Ayrıca kişilerin, sadece SSK ile anlaşması bulunan kaplıcalara gitmesi gerekmektedir. Bu kaplıcalar için harcanacak ücret belli olduğundan, ayrılan ödenekler sabittir. Ekstra yapılan harcamaları, hastanın kendisinin ödemesi gerekmektedir.

Kaplıca tedavisi için alınacak raporun özellikleri nelerdir?

Kaplıca tedavisinde kullanılacak rapor doktor tarafından kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Raporun üzerinde hastanın tanısı bulunmalı ve rapor süreli olmalıdır. Hastanın kimlik bilgilerine uygun şekilde hazırlanan rapor, doktordan başka kimsenin onayına gerek duyulmaksızın işleme konacaktır. Kaplıca tedavilerinde raporlar bölgeye göre hazırlanmaktadır.

Eğer tedavi için birden fazla bölgeye gidilecekse birden fazla rapor bulunmalıdır. Ayrıca kişi bir bölge için en fazla 30 seans kaplıca tedavisi alabilir.

Kaplıca tedavisi için raporun alımından sonra 6 ay içinde tedaviye başlanmalıdır. Rapor düzenlenip hekim tarafından onaylanmalıdır. Onay tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kaplıcaya gidilmesi durumunda yol masraflarını SSK karşılar. Fakat bunun için kara yolu ile ulaşımın gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın 242 kaplıca ile anlaşması bulunmaktadır. Buralara başvurulması durumunda SSK masrafları karşılamaktadır.

SSK kaplıca tedavisini kaç kez karşılar?

Kişinin kaplıca tedavisi için yılda 2 kez olanak tanınmıştır. Sürekli rahatsızlığı olanlar ve engeliler dahil, kişiler yılda 2 kez kaplıcaya SSK ödemesi ile gidebilmektedir. Belirtilen bu sayı, tek bölge için belirlenmiştir. Birden fazla bölge için yılda 4 kez kaplıca tedavisi alma imkanınız bulunmaktadır.

SSK fizik tedavide refakatçi ücretlerini karşılar mı?

Fizik tedavide refakatçi ücretleri, engellilerde, yaşlılarda ve raporda doktor tarafından belirtilen kişilerde söz konusu olmaktadır. Özellikle kaplıca tedavilerinde SSK, refakatçi bulunup bulunmamasına dikkat etmektedir. Kişinin refakatçiye ihtiyacı olduğu halde raporda bu durum atlandıysa, ödemeler tek kişilik olarak yapılır.