Sumak koronavirüsüne iyi gelir mi? Sumağın faydaları nelerdir?

Sumak, Akdeniz mutfağında kullanılan bir baharattır. Ekşi tadı nedeniyle salatalarda ve bazı yemeklerde kullanılan sumak sağlık açısından da çeşitli ve güçlü kimyasal maddeler içerir. Peki, sumak nedir? Sumağın faydaları nelerdir? Sumak hangi yemeklerde kullanılır? Tüm bu sorulara ek son günlerde akciğer enfeksiyonlarına karşı doğal bir antiseptik sağladığı bilindiği için koronavirüsüne iyi gelip gelmeyeceği araştırılıyor. işte sumağın faydaları..

SUMAK NEDİR? SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sumak, Rhus bitkisinin çeşitlerinden elde edilen, meyveleri kurutulup ve öğütülüp baharat olarak kullanılır. Her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunur ve sadece iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini yzmanlar tarafından söyleniyor.

Sumak kandaki insülin oranını dengelediği içim diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır. Ayrıca anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini dengeler. Ateş düşürücü özelliği olan Sumak, Bronşite karşı da iyi gelir ve solunum sistemini rahatlatır.

Yapraklarını kaynatıldıktan sonra ılıtılmış olan suyu ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi geldiği bilinen sumak, yapılan araştırmalar sonucunda tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkarmıştır.

İçeriğindeki antioksidan sayesinde ise üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sumağın en yaygın olarak değerlendirilen faydası ise hazımsızlık nedeniyle midede oluşan rahatsızlığı gidermesidir. Kramp ve gaz gibi sorunlara da çözümü olan sumak ayrıca boşaltım sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını desteklediğinden hem ishal hem de kabız gibi sorunlara çözüm sağlayarak bağırsak hareketlerinin dengelenmesini destekler.

SUMAK SUYUNUN FAYDALARI

Kan şekerini ve kolesterolü de düzenler ve idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olan sumak, mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

Hafta da bir bardak olarak tüketirseniz sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

Gıda zehirlenmesi sonrasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içerseniz hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atmaya yardımcı olur.

Sumak ayrıca hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da fayda sağlar. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak cildinize kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirmiş olursunuz.



