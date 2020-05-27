Tabibler Birliği, DSÖ'nün listeden çıkardığı hidroksiklorokin ilacının son durumu için talepte bulundu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığına, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinden çıkardığı ve Türkiye'de kullanıma devam edildiği hidroksiklorokin ilacının son durumu hakkındaki veri talebinde bulundu.

Tabibler Birliği, DSÖ'nün listeden çıkardığı hidroksiklorokin ilacının son durumu için talepte bulundu
    Abone Ol:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin kolunu (sıtma hastalığında kullanılan ilaç) yan etkilerini dikkate alarak listeden çıkarı ve kullanımını durdurdu. Türkiye'de halen kullanımına devam edilen söz konusu ilacın hastaların son durumlarını merak eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakanlığa bir talepte bulunarak verilerin paylaşılmasını istedi.

DSÖ'nün listesinden çıkarmasıyla yaşanan bu gelişmenin tüm KOVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye'de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtilirken Konsey, taleplerinde “Tüm KOVID-19 olgularına değil de, sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye’de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, tüm COVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan ülkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açmaktadır” ifadelerini kullanarak herkesin koronavirüs tedavilerinde standart bir tedavi uygulanmaları gerektiğine dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamadai Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Kovid-19 Rehberi’nde olası ve kesin Covid-19 hastalığı tanısı ile hastaneye tedavi altına alınan veya evlerinde taeavileri takip edilen tüm olguların tedavisinde hidroksiklorokin önerildiğini anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi dünyada Covid-19 tedavisi konusunda henüz standart öneriler bulunmamaktadır. Ülkelerde farklı uygulamalar olabilmektedir. Tüm Covid-19 olgularına değil de sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye'de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir.

Hekimler, sağlık çalışanları, hatta tüm dünya Covid-19 tedavisinde standart bir yaklaşım olmasını beklemektedir. Bu nedenle de olgu sayısında ve çalışmaların yöntemlerinde sıkıntılar olmasına rağmen paylaşılan her bilgi, makale ilgi uyandırmaktadır. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, tüm Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan ülkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açmaktadır.

Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz.”


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Aşk Bir Rüya 98. bölüm fragmanı 28 Mayıs Perşembe
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sen çal kapımı dizisi nerede çekiliyor?
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
Teknosa 4-8 Mayıs 2020 axess kampanyası
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler