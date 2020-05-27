Tabibler Birliği, DSÖ'nün listeden çıkardığı hidroksiklorokin ilacının son durumu için talepte bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin kolunu (sıtma hastalığında kullanılan ilaç) yan etkilerini dikkate alarak listeden çıkarı ve kullanımını durdurdu. Türkiye'de halen kullanımına devam edilen söz konusu ilacın hastaların son durumlarını merak eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakanlığa bir talepte bulunarak verilerin paylaşılmasını istedi.

DSÖ'nün listesinden çıkarmasıyla yaşanan bu gelişmenin tüm KOVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye'de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtilirken Konsey, taleplerinde “Tüm KOVID-19 olgularına değil de, sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye’de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, tüm COVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan ülkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açmaktadır” ifadelerini kullanarak herkesin koronavirüs tedavilerinde standart bir tedavi uygulanmaları gerektiğine dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamadai Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Kovid-19 Rehberi’nde olası ve kesin Covid-19 hastalığı tanısı ile hastaneye tedavi altına alınan veya evlerinde taeavileri takip edilen tüm olguların tedavisinde hidroksiklorokin önerildiğini anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi dünyada Covid-19 tedavisi konusunda henüz standart öneriler bulunmamaktadır. Ülkelerde farklı uygulamalar olabilmektedir. Tüm Covid-19 olgularına değil de sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye'de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir.

Hekimler, sağlık çalışanları, hatta tüm dünya Covid-19 tedavisinde standart bir yaklaşım olmasını beklemektedir. Bu nedenle de olgu sayısında ve çalışmaların yöntemlerinde sıkıntılar olmasına rağmen paylaşılan her bilgi, makale ilgi uyandırmaktadır. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, tüm Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan ülkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açmaktadır.

Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz.”