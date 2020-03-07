Tahran milletvekili, koronavirüs salgınına yenik düşerek yaşamını yitirdi

İran'da bir kaç gün önve Eşrefiye Milletvekili Muhammed Ali Ramazani hayatını kaybetmesinin ardından bir milletvekili daha hayatını kaybetti. Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüse yakanmasının ardından salgına yenik düştüğü ve yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran'da 21 Şubat tarihinde yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmış ve virüsün etkisiyle 2 gün önce komaya girdiği açıklanmıştı. 56 yaşındaki Fatma Rehber, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İran'da eyaletlere hızla yayılmaya devam eden koronavirüsü salgını başta başkent Tahran olmak üzere şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açarken ölenler arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldığı kaydedildi.