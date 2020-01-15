Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen 386 ürün listesini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmanın 386 parti ürününü paylaştı. Bakanlığın sayfasında paylaşılan bilgilere göre işletmeler, ürünler ve ürünlerin parti numaraları vatandaşa duyuruldu.

Bakanlığın intenet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketicinin menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üzerim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların güvenilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkilerini tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarının ara verilmeksizin ve titizlikle sürdürüldüğü dile getirildi.

Duyuruda 229 firmaya ait 386 ürünün taklit ve tağşişten dolayı listeye alındığı belirtildi. Böylelikle ilk kamuoyu duyurusu ile birlikte 2012 yılından beri 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketici bilgisine sunulmuş oldu.

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamuller, meyve ve sebze işleme ürünleri, kuru yemiş ve çerezler ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, kamuoyu ile paylaşılan alkolsüz içecekler ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşirken, kuru yemiş kategorisindeki antep fıstığı ürününde yer fıstığı olduğu görüldü.

Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Belirlenen bir diğer kategori olan süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yap belirlendi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı belirlenirken, denetimler sonucunda, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tınaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan 386 parti ürün listesi…

https://www.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/1102/Kamuoyu_Duyurusu_2020-1.pdf