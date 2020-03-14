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Tehlike kapıda! Yarın 21 bin kişi umreden dönüyor! korona-virüs için alarm verildi! İşte önlemler

Dünyada korona salgını hız kesmeden ilerliyor.Tüm ülkelerde mücadele en sert önlemlerle sürerken Türkiye'de görülen 5 vakada artış olmaması için tüm kurumları ile seferber olmuş durumda.Yarın 21 bin kişi Umre ziyaretinden dönüş yapacak. Sağlık Bakanlığı bu konuda da çalışmalarına hız verdi. Peki alınan önlemler neler? Gelen kişiler nasıl kontrol edilecek ? Detaylar haberimizde..

14 Mart 2020 Cumartesi 21:58
Tehlike kapıda! Yarın 21 bin kişi umreden dönüyor! korona-virüs için alarm verildi! İşte önlemler

Çin'de türeyen ve ardından hemen hemen tüm ülkelerde görülen ve hız kesmeyen bir şekilde yayılan korona-virüs için Türkiye'de önlemleri artırmış durumda. Başta Sağlık bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar korona vakalarının artmaması için teyakkuz'da.

Olağanüstü toplantılar ve Bilim Kurulu'nun çalışmaları ile her geçen dakika yeni bir önlem kararı alınırken, yurt dışından dönenlere 14 gün karantina uyarısı yapılıyor. Birçok ülke ile uçuşlar durdurulurken, yarın umreden 21 bin kişi Türkiye'ye dönecek. Umre ziyaretçileri için önlemler alınmaya devam ediyor. İşte alınacak önlemler..

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLANLAR GELECEK Mİ?
Habertürk'ün haberine göre; 'Umrede bulunan vatandaşlarımız için sağlık personelinin olduğu boş uçaklar gönderilecek. Orada kontrolleri yapılacak. Ateş vs. gibi belirtiler gösterenler uçakta ayrı bölüme alınacak.

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.'

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.'.

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Son Güncelleme: 14.03.2020 22:08
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsUmreKovid 19Koronavirüs önlemleri
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