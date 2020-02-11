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Tripofobi hastalığının nedeni nedir? Tedavisi var mı?

Tripofobi, bazı yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde olan veya toplu halde duran gözenekli yapılardan dolayı korku duyarak endişeye kapılma fobisidir. Bazı durumlarda ise kişi iğrenme ve tiksinme de hissedebilir. Peki, Tripofobi rahatsızlığı nedeni nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

11 Şubat 2020 Salı 23:38
Tripofobi hastalığının nedeni nedir? Tedavisi var mı?

Tripofobi hastalığı son günkerde en çok araştırma yapılan hastalıklardan biri haline geldi. Kişinin, bazı yüzeylerdeki birbirine yakın küme durumunda konumlanmış delikler veya toplu halede ve birbirine yakın gözenekli yapılardan korkma,endişe duyma, tiksinme hatta iğrenme gibi duygu durumlarının oluşması adını taşıyan Tripofobi hastalığının tam olarak nedeni halen aydınlatılmasada hastalık hakkında uzmanların araştırmaları devam etmekte.

Mesela bir çilek ya da delikli bir sünger tripofobi hastalığı olan kişilerde kusmaya neden olabilecek şiddetli bir tiksinme hissi yaratır. Hatta su çiçeği gibi kümeler halindeki kabarcıklar bile hastalık sahibi kişide önemli ölçüde tepkiler göstermesine neden olur.

Daha önce yapılan araştırmalarda, delik korkusunun yılanlar ve mavi gözlü ahtapot gibi zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekil kümelerinin kişilerdeki tesirinden kaynaklandığını açıklanmıştı. Son yapılan araştırmalar sonucu psikologlar, yakın dizilimli dairesel şekillerden kaynaklanan doğal kuşkunun, aslında insanlarda görülen bazı hastalıklarla birlikte ilişkilendirme olabileceği görüşünü savunuyorlar. Özellikle Avrupalı bilim insanları, delikli objelere bakmaktan kaçmanın evrimsel temelli bir fobi olduğu konusunda görüş birliği içerisindeler.

Deri üzerinde yuvarlak şekil kümeleri oluturan su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ile uyuz kene gib parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıklarından oluşan bulgular meydana gelir. Bu da kişide kötü bir şeyin olduğunu işaret eder. Tripofobi hastalığpı olan kişiler ise bilinçaltının gönderdiği negatif sinyallerle korku,iğrenme ve tiksinti hissederler.

TRİPOFOBİYİ TETİKLEYEN GÖRÜNTÜLER HANGİLERİDİR?

- Sünger
- Sabun köpükleri
- Mercan
- Bal peteği
- Arı kovanı
- Suyun yoğunlaşması sonucu oluşan damlacıklar
- Çilek
- Nar
- Mısır
- Cilt kabarcıkları şeklinde sıralanabilir.

TRİPOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi

- Ürperme
- Titreme
- Ciltte kaşınma
- Terleme
- Bulantı
- Durumdan kaçınma isteği
- Kalp çarpıntısı
- Baş dönmesi
- Nefes darlığı
- Ölüm korkusu

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