TSH nedir? TSH testi nasıl yapılır?

Günümüzde sağlık soruları doktorlardan önce intenet üzerinden yapılan araştırmalarla elde edilmektedir. Sağlığı konusunda ince eleyip sık dokuyan vatandaşlar TSH’nin ne olduğunu araştırmaya başladı.

TSH: Tiroit uyarıcı hormon nedir?

TSH testleri genellikle tiroit bezinin doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için yapılır. Aşırı aktif (hipertiroidizm) veya az aktif (hipotiroidizm) olup olmadığı hakkında bilgiler verir. Ayrıca test herhangi bir sorun olmamasına rağmen tiroit bozukluğunu da açığa çıkarabilmektedir. Tiroit konusu tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sağlık sorunudur.

TSH ‘tiroit uyarıcı hormon’ anlamına gelmektedir. Bu test sonucunda hormonun ne kadarının kanda bulunduğu ölçülür. TSH beyinde ki hipofiz bezi sayesinde üretilir. Tiroit tarafından üretilen hormon miktarını düzenlemekten sorumludur.

Normal TSH değerleri litre başına 0.4-4.0 mililitredir. Tiroit bozukluğu ile ilgili tedavi gören insanlarda ise bu değer 0.5-3.0 mililitredir.

Yüksek TSH değerleri ne anlama gelmektedir?

Tiroit uyarıcı hormon veya TSH düzeyleri, tiroi sorunlarının teşhis edilmesinde en önemli yardımcılardır. Yorgunluk, kabızlık, cilt kuruluğu, kola alma ve saç dökülmesi gibi sıkıntılara sahipseniz bu testi yaptırmanız gerekmektedir. Ayrıca TSH kan düzeyleri yeni doğan bebeklerde rutin olarak ölçülmektedir.

TSH yüksekliği vücutta T3 ve T4’ün yeterince üretilmemesi durumlarında ortaya çıkan ve tiroit bezinin az çalışması durumudur. Hamilelikte TSH değerlerinin yüksek çıkması normaldir. Steroidler, dopamin veya opioid ağri kesiciler(morfin tarzı) kullanıyorsanız, normalden daha düşük bir okuma da alabilirsiniz.

TSH Yüksekliği belirtileri nelerdir?

Halsizlik, , üşüme, yorgunluk, kuru cilt, saç dökülmesi, uyku hali, unutkanlık, konsantre zorluğu, depresyon, kilo alma, cinsel isteksizlik, soğuğa tahammülsüzlük, seste kalınlaşma, kabızlık, adet düzensizliği, kas krampları ve eklemlerde ağrı, göz altının şişmesi, nabız sayısında azalma TSH yüksekliği belirtilerinden sadece bir kaçıdır.

Düşük TSH değerleri ne anlama gelmektedir?

TSH düşüklüğü tiroit bezinin fazla çalışmasıdır. TSH yüksekliği otoimmum hastalığın sonucunda veya beslenmede çok fazla tuz alınması sonucunda oluşmaktadır.

TSH düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, ellerde titreme, kilo kaybı, dikkat bozukluğu, uykusuzluk, sık sık idrara çıkma, çabuk yorulma, kaslarda güçsüzlük, saç dökülmesi, cinsel istekte azalma, ağız kuruluğu, adet düzensizliği, gözlerde ileri derecede büyüme ve öne doğru ilerleme gibi durumlar TSH düşüklüğünü birer göstergesidir.