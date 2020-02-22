Türk Profesör Corona virüs tedavisine umut oldu

Çin’de başlayıp dünyaya yayınlan Corona virüsü tedavisi ile ilgili umut ışığı Türk profesörden doğdu. Farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter tarafından geliştirilen bir sistem Corona virüsün tedavisinde kullanılabilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Eğitimini Amerika 'da alan ve yurtdışında 34 yıl tıp alanında araştırmalar yapan Farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter 'in 2015 yılında kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin 'i keşfetti. Prof. Dr. Benter, 'çivi enzim' diye adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da hastalığın vücuda, hücrelere girmesi durumunda bu hastalıkların tedavi etmenin yolunu buldu. Zincir içindeki belirli proteinlerin devre dışı bırakılmasıyla hastalığa yol açan virüslere karşı koruma sağlanacağı ya da hastalığın tedavi sürecinin kolaylaşacağı sonucuna ulaşan Benter, Oxford Üniversitesi'nden Nobel ödüllü profesörler John Vane ile Martin Evans'la da çalışmalar gerçekleştirdi.

KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevini yürüten Prof. Dr. Benter, konu ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Benter, Çin 'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa süre içinde dünyaya yayılan salgın nedeniyle eski çalışmalarına döndüğünü söyledi.

Bakandan çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. İbrahim Benter ile birlikte Kapalı Maraş açılımı nedeniyle geçtiğimiz hafta bir araya geldi. Benter, Bakan Koca’ya çalışmaları konusunda bilgiler verdi. Tedavi yönteminden etkilenen Bakan Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya davet ederek Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak özel bir ekibe önderlik etmesini istedi.