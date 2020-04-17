Türk toplumu korona virüse karşı bilinçlendi
Korona virüs salgınına karşı yeni veriler ortaya çıkıyor. NG araştırma şirketinin son verilerine göre Türkiye’de korona virüse karşı bilinçlenmenin olduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada virüsün görüldüğü ilk günlere göre toplumun daha duyarlı olduğu belirtildi.
Araştırmada Türkiye’de halkın %25’lik kısmının evlerinden çıkmadığı, %37’lik kısmın zorunda olmadan evlerinden çıkmadığı ve %21’lik kısmında sadece alışveriş için evlerinden çıktığı bildirildi.
İş için dışarı çıkanların oranı ise %17 olarak açıklandı. Virüse karşı hayatında hiçbir değişiklik yapmayanların oranı ise binde 3 olarak aktarıldı.
Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46