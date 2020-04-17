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Türk toplumu korona virüse karşı bilinçlendi

NG Araştırma Şirketi korona virüs salgını sürecine ilişkin raporunu açıkladı. Raporda Türkiye’nin toplum olarak bilinçlendiği görüldü. NG Araştırma şirketi tarafından açıklanan veriler haberimizde.

17 Nisan 2020 Cuma 13:41
Türk toplumu korona virüse karşı bilinçlendi

Türk toplumu korona virüse karşı bilinçlendi

Korona virüs salgınına karşı yeni veriler ortaya çıkıyor. NG araştırma şirketinin son verilerine göre Türkiye’de korona virüse karşı bilinçlenmenin olduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada virüsün görüldüğü ilk günlere göre toplumun daha duyarlı olduğu belirtildi.

NG araştırma şirketinin verilerine bakıldığında Türkiye’de artık toplumun %96’sı virüse karşı önlem alıyor. Vatandaşların korona virüse karşı en büyük önlemi ise el yıkamak, tokalaşmamak ve havadar ortamlarda bulunmak olarak dikkat çekiyor.

Araştırmada Türkiye’de halkın %25’lik kısmının evlerinden çıkmadığı, %37’lik kısmın zorunda olmadan evlerinden çıkmadığı ve %21’lik kısmında sadece alışveriş için evlerinden çıktığı bildirildi.

İş için dışarı çıkanların oranı ise %17 olarak açıklandı. Virüse karşı hayatında hiçbir değişiklik yapmayanların oranı ise binde 3 olarak aktarıldı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46
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