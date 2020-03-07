Türk vatandaşı Fransa'da corona virüsünden hayatını kaybetti

Fransanın Soissons kentinde hayatını sürdüren H.B. isimli bir Türk asıllı kişi son zamanlarda hızla yayılan koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumarken, ülkede, virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 9’a yükseldi.

Fransa’da bir Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti

Hızlı bir şekilde özellikle Avrupa’da bulunan ülkelere yayılan koronavirüs, Fransa’ya da bulaşarak can almaya devam ediyor.

Ölüm sayısının 9’a yükseldiği Fransa’da kayıtlarda belirtilen hasta sayısı 577’ye artış gösterdi.

Yaşanan salgının ardından hayatını yitiren kişilerin içerisinde bulunduğu ve Soissons adlı kentte yaşayan H.B. isimli bir Türk asıllı vatandaşın bulunduğu açıklandı.

Salgın nedeniyle ilk Türk Fransa’da hayatını kaybetti

Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren ilk Türk olan H.B.’nin Cumartesi gününden itibaren solunum yetersizliği sıkıntısı çektiği için hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile brilikte eşinin de karantinada tutulduğu öğrenildi.