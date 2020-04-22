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Türkiye'de ilk plazma nakli yapılan hasta iyileşmeye başladı!

Koronavirüs tedavisinde umut verici bir gelişme haberi Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden geldi. İlk plazma nakli yapılan 56 yaşındaki Abidin Aybar, iyileşme gösterdiği için normal servise alınacağı açıklandı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 22:46
Türkiye'de ilk plazma nakli yapılan hasta iyileşmeye başladı!

Türkiye'de koronavirüsü salgını için uygulanan plazma nakli tedavisinde umut veren bir gelişme yaşandı. 30 Mart tarahinde rahatsızlanarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan ve burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 56 yaşındaki Abidin Aybar, sağlık durumu kötüye gidince yopun bakım ünitesine alındı.

Virüs tedavisinde ilk kez İmmün plazma tedavisi yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olan Abidin Aybar'a uygulandı. 5 Nisan tarihinde plazma nakli uygulanan Aybar, 15 Nisan'da sağlığında iyileşme görüldü ve bağlı olduğu entübasyondan (solunum cihazı) ayrıldı. Abidin Aybar, plazma nakliyle sağlığına kavuştuğu görülünce tedavisine normal serviste devam edileceği bildirildi. Aybar, bir kaç gün içerisinde yoğun bakımdan normal odaya geçecek.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, koronavirüs tedavisi gören hastaya ilk olarak uygulanan plazma naklinin yapıldığı günden bu güne geçen süreç hakkında şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda uzun süredir ağır tablodaki hastamıza plazma tedavisini verdik. Yine iyileşmiş bir hastadan aldığımız plazmayı ilk olarak uyguladık. Hastamızın seyrinde 72 saat sonraki tablosunda kısmi iyileşmeler gördük. Sonra bu iyileşmeler devam etti. 10'uncu günde hastamızı makineden entübasyondan kurtardık, ayırdık. Hastamız şimdi durumu yine iyiye doğru gidiyor. Yoğun bakımda takip ediyoruz. Çünkü uzun süre makineye bağlı kaldığı için yoğun bakımda takip etmeyi daha uygun buluyoruz. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yakın zamanda da servise almayı bekliyoruz, ümit ediyoruz."

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