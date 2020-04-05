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Türkiye'de Kovid 19'a karşı en etkili ilaç kullanılmaya başlandı

Korona virüs hastalığına karşı iyi geldiği düşünülen en etkili ilacın ilk etab üretimi yerli ilaç firması Abdi İbrahim tarafından tamamlandı ve Sağlık Bakanlığına ilaçlar teslim edildi.

05 Nisan 2020 Pazar 13:44
Türkiye'de Kovid 19'a karşı en etkili ilaç kullanılmaya başlandı

Amansız hastalık korona virüs salgın hastalığına karşı tüm dünyada ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.Türkiye'de hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere ilaç ve aşı çalışmaları yapıyor. Bu kapsamdaTürkiye'nin yerli ilaç firması Abdi İbrahim Corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılan bir sıtma ilacını Türkiye'de üretmeye başladı. 

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, " Tüm dünya ve ülkemiz korkunç bir virüsle mücadele ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Bu savaşın en ön cephesinde fedakarca çalışıyorlar. Biz de bu seferberlikte yer almak istedik.

İLK PARTİ TESLİM EDİLDİ

Bu ürünün ruhsatını 2019 senesinin sonunda devraldık. Üretiğimiz bu ürünü Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim ettik. Burada çok gizli kahramanlar var. Çünkü bu hammaddenin Türkiye'ye getirilmesinde Ticaret Bakanlığı'mızın, Sağlık Bakanlığı'mızın bunun dışında Hindistan Büyükelçiği'nin çok büyük rolleri oldu. Biliyorsunuz Hindistan'da sokağa çıkma yasağı var. Bu kurumların çabasıyla ilk parti hammaddeyi getirip Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. İlk parti ilaç 70 bin kutu. 

15 Nisan'da ise bir üretim daha yapacağız bu da 90 bin kutu. Hammadde oldukça Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar ihtiyacı varsa biz bunu üretip kendilerine teslim edeceğiz.

"HASTALIĞIN TEDAVİ EDİLMESİNDE EN ETKİN İLAÇ"

Virüs çıkar çıkmaz ilk defa bu ilaç Fransa'da kullanılmaya başlandı ve netice de alındı. Daha sonra ise Çin ve ABD'de kullanıldı. Hastalığın tedavi edilmesinde en etkin ilaç diyebiliriz." dedi.

Bir hastanın tedavisinde yaklaşık 2 kutu kullanıldığını söyleyen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "COVID-19 tedavisinde kullanılması gereken ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın aşağı yukarı 90 bin hastanın ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Virüs tedavisine iyi geliyor." dedi. 

Son Güncelleme: 05.04.2020 14:00
Anahtar Kelimeler:
Kovid 19Korona Virüs Tedavi Ilaçı
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