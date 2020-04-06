Türkiye'de vaka sayısı 30 bin 217 oldu! Toplam vefat sayısı ise 649'a yükseldi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık tarafından Türkiye'de son 24 saati içeren ve güncellenen yeni verileri açıkladı. Verilere göre ise bugün Türkiye’de 75 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a yükselirken toplam vaka sayısının ise 30 bin 217 olarak açıkladı.

Son 24 saatte 3 bin 148 vaka daha tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca'nın sunduğu tabloda, güncellenene verilere göre 966 entübe, bin 415 yoğun bakım hastası bulunduğu ve Türkiye’deyenerek taburcu olan kişi sayısı ise bin 326 olarak görüldü.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca, “Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.” ifadelerine yer verdi.