Türkiye'den koronavirüs hamlesi! Aşı için klinik çalışmalar başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs ile mücadelede tüm kurumlara destek vereceğini açıklamasının hemen ardından Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK MAM ve Acıbadem, koronavirüsü aşısı ile ilgili çalışmalara başladı. Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, başlatılan çalışma ile ilgili konuşarak koronavirüsü atlatmış kişilerden elde edilecek olan immün plazmayı 12 hasta üzerinde denemek için klinik çalışmalara başlayacaklarını söyledi ve Ovalı konuşmasında “Aşı, klinik test aşamasında aksilik olmazsa mayıs sonunda gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakano Koca'nın Türkiye genelinde 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldığını ve bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini ayrıca hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacaklarını aktarmasıyla Prof. Ovalı'nın “kahramanlar” dediği ekibi aşı ile ilgili çalışmalara başladı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 20 güne kadar viral inaktive Kovid-19 konsantre immün plazma koruyucu ve tedavi amaçlı olarak klinikte test etmeye başlayacaklarını ve ABD’de olduğu gibi Türkiye'de de hastalığı yenen yurttaşlarımızı hayat kurtarmak için plazma bağışına davet edeceğiz çağrısında bulunmuştu.

Başlattıkları çalışmanın vücudun ürettiği antikorlarla Kovid-19’u yenenlerden alınacak antikorların, vücutları antikor üretemeyen hastalara nakledilmesi esas alındığını belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Bakanlığa beş proje sunduk. Bunlar, KOVID 19 immun plazma üretimi, tedavide i-16 blokörünün kullanılması, aşı geliştirilmesi, virüs spesifik T hücre ile hastalığın kontrol edilmesi ve akciğerde akut solunum yolu sıkıntısı tedavisinde kök hücrenin kullanılması. Aşı ve immunglibulin (antikor tedavisi) projeleri onay aldı. IL6 tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor. IL16 ile kök hücre altı hastada kullanıldı ve ilk bulgular çok umut verici oldu. Sonuçta önerdiğimiz projeler bir bir hayata giriyor. Aşı da mayıs sonunda klinik test aşamasında bir aksilik olmazsa gelmiş olacak.” diye konuştu.

28 kişilik “Kahramanlar” dediği ekibiyle çalışmalarını devam ettiren Prof. Dr. Ercüment Ovalı çalışma detaylarını paylaşırken şunları söyledi:

“Salgın nedeniyle personelin yüzde 50’sini izne çıkarmıştık. Kovid-19 ile ilgili sadece proje yapmıştık ve bakanlıktan onay bekliyorduk. Bulut Yurtsever beni arayıp, ‘Hocam bir şey yapamaz mıyız’ dedi. ‘Kovid-19’u hastalardan izole etmeye, aşı üretimine var mısınız? Virüsle temasa hazır mısınız’ dedim. Küçük bir tabur gibi dizilip görev istediler. Labcell’in 28 kahramanı, Derya Kancağı, Gözde Sır, Cihan Taştan, Bulut Yurtsever öncü oldular. İki aya kadar yerli aşıyı ve hiperimmunglobini klinik testler için hazır etmeye söz verdiler. 6 Nisan’da ilk Kovid-19 spesifik immun plazma, 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışmada kullanılmaya başlanıyor. Bakanlığın cevabı yarın belli olacak. Bu ülke hep kahramanların sırtında yükselmiştir. Ah şu çılgın Türkler.”