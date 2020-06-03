Türkiye ile Rusya aşı için ortak klinik çalışmalara başlıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Rus mevkiidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Koca'nın Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko ile video konferans yöntemi ile yaptığı görüşmede ise önemli kararlar alındığı bildirildi. İki ülkenin sağlık bakanları, koronavirüs salgına karşı aşı ve ilaç üretiminde bilgi paylaşımı ve klinik çalışmalarında ortak olma konusunda mutabık kaldı.

Yeni tip koronavirüsü salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında işbirliği yapma kararı alınması sonrasında önümüzdeki Perşembe günü, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu'nun Rus bilim insanları ile birlikte bir toplantı yapacapı ve ssonraki süreçte iki ülkenin bilim insanlarının korona aşısına karşı ortak bir çalışma yürüteceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus mevkiidaşı ile görüşmesinde Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü'nden farklı bir tedavi uyguladıklarını ve bu konuda büyük bir başarı sağladıklarını hatırlattığı belirtilirken, Türkiye genelinde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün düştüğünü ve bu sebeple salgını kontrol altına aldıklarından dolayı normalleşme sürecine başladıklarını söylediği öğrenildi. Türkiye'nin 22 ayrı merkezinde koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini, ayrıca 4 merkezde de hayvan üzerinde deneylerin başlama aşamasına gediğini aktaran Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve ilaç üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 00:13