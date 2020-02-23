Türkiye Koronavirüs sebebi ile İran ile tüm sınır kapıları kapattı ve tüm uçuşları durdurdu

Aralık ilçesinde Kaymakam Mustafa Görmüş’ün olay yerinde incelemelerde bulunduğu ve ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtiliyor. Iğdır Valiliği’nin yapmış olduğu yazılı açıklamalarda İran’da rastlanan Koronavirüs vakaları karşısında sınır ili olması gerekçesiyle emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alındığı ifadeleri yer aldı.

‘’8 kişi belirtiler sebebiyle ülkemize alındı.’’

Gelişmelerin yakından takip edildiği ve resmi makamların yapmış olduğu açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’da ölümlerin artışının Türkiye için alarm niteliği taşıdığını konuşarak Koronavirüs sebebiyle sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Uçuşların tek taraflı olarak durdurulduğunu ekleyen Bakan Koca, ‘’Dün ve önceki gün 8 kişi belirtiler nedeniyle ülkemize alınmadı.’’ diye tamamladı.