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Türkiye'de corona virüsü salgını ne zaman sona erecek? Porf. Dr. Tevfik Özlü açıkladı!

Türkiye'de corona virüsü salgını ne zaman sona ereceği merak edilirken Bilim Kurulu Üyelerinden açıklamalar geliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ülkemizde salgının ne zaman sona erebileceğini açıkladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:24
Türkiye'de corona virüsü salgını ne zaman sona erecek? Porf. Dr. Tevfik Özlü açıkladı!

Türkiye’de Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken son günlerde iyileşen hasta sayısının artması yüzleri güldürdü. Ülkemizde Salgının ne zaman sona ereceği merak edilirken Prof. Dr. Tevfik Özlü bazı açıklamalarda bulundu.

Salgında ilgili değerlendirmelerde bulunan Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Koronavirüsün halen kontrol atlına alınamadığını ve ikinci bir evreye geçilmemesi için herkesin tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Özlü Mayıs ayının son günlerinde salgının azalabileceğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü,”her gün 2000’den fazla yurttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık” dedi ve ikinci bir atağın başlamaması için önlemleri dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ramazan Bayramında Dikkat Etmeliyiz

Tevfik Özlü Ramazan ve Bayramdan dolayı meydana gelebilecek riskler yönetilirse, “hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz” dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlerin işe yaradığını belirten Özlü, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre daha kısa ve hızlı bir zaman içerisinde ilk dalgayı atlatacağını söyledi. Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ana kadar uygulanan tedbirlerin süreceğini ve bu tedbirleri azaltmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:24
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