betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
86778
ALTIN
314.544
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7389
EURO
7.0410

Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!

Korona Virüs’ün Türkiye’deki vakaların git gide artış göstermesiyle vatandaşlar hangi hastanelerde korona virüs testinin yapılıyor olduğunu merak etmeye başladı. İşte Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!

17 Mart 2020 Salı 18:56
Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!

Korona Virüs’ün Türkiye’deki vakaların git gide artış göstermesiyle vatandaşlar hangi hastanelerde korona virüs testinin yapılıyor olduğunu merak etmeye başladı. İşte Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!

Korona virüs teşhisi koyulan hasta sayısının her gün artış göstermesiyle vatandaşlar olası bir durumda korona virüs testi yaptırabilecekleri hastaneleri araştırmaya koyuldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye üzerinde korona testi yapılan tüm hastanelerin listesini yayınladı. Korona virüs testi aşağıda yer alan 25 hastanede yapılıyor.

  • Adana Şehir Hastanesi
  • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ankara Şehir Hastanesi
  • Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bursa Şehir Hastanesi
  • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
  • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Eskişehir Şehir Hastanesi
  • Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Isparta Şehir Hastanesi
  • Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Kayseri Şehir Hastanesi
  • Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Yozgat Şehir Hastanesi
Son Güncelleme: 17.03.2020 18:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı
Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı
Kolonya dezenfekte eder mi? Korona virüsünden korur mu?
Kolonya dezenfekte eder mi? Korona virüsünden korur mu?
Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hijyenin önemi!
Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hijyenin önemi!
Avustralyalı bilim insanları korona virüs aşısını buldu mu?
Avustralyalı bilim insanları korona virüs aşısını buldu mu?
Koronavirüs karantina kararına uymayanlara ne cezalar veriliyor? Koronavirüs karantina delme cezaları!
Koronavirüs karantina kararına uymayanlara ne cezalar veriliyor? Koronavirüs karantina delme cezaları!

Popüler Haberler

Devlet destekli seracılık kredisi nasıl alınır? 2020 Seracılık kredisi şartları ve hibe detayları
Öğretmen dizisi hangi dizinin uyarlaması? Öğretmen dizisinin orjinali hangi yabancı dizi?
Öğretmen Akif Hoca intihar edecek mi, ölecek mi?
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alef dizisinin konusu nedir? BLUTV Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi konusu ve oyuncuları
2020 Emekli maaş promosyonu veren bankalar ve 2020 Bankaların maaş promosyon rakamları
Gelinim Mutfakta Gülcan nerede, yarışmaya ne zaman gelecek?
Bimde 17 Mart 2020 aktüel indiriml ürün kampanya kataloğu
Pandemi ilan edilen korona virüsü mücbir sebep sayılır mı?
Carrefour 12-18 Mart 2020 indirimli ürünler kataloğu
Hostesler pasaport kullanır mı, hangi pasaportu kullanır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödemeleri zaman yapılacak? 2020 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödeme miktarları
Koronavirüs dezenfekte ve maske fiyatları ne kadar oldu?
Çukur Timsah Celil neden öldü? Çukur dizisinde Timsah Celil neden ayrıldı?
Corona Virüs sebebi ile YKS İptal mi edilir mi, ertelenecek mi? TYT - AYT - YDT tarihlerinde değişiklik olur mu?
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan yarışmada neden yok, çekildiler mi?
Morpa Kampüs ara tatil için ücretsiz üyelik hediye ediyor!
Kuran'da çekirge istilası nasıl geçiyor? Çekirge istilası Türkiye'ye gelecek mi?
İstanbul'da hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor?
Yeni Youtube dizisi Aşk Falan Filan konusu ve oyuncuları
Turkcell 5 GB bedava internet nasıl alınır? Turkcell bedava internet başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.