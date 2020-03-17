Korona Virüs’ün Türkiye’deki vakaların git gide artış göstermesiyle vatandaşlar hangi hastanelerde korona virüs testinin yapılıyor olduğunu merak etmeye başladı. İşte Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!

Korona virüs teşhisi koyulan hasta sayısının her gün artış göstermesiyle vatandaşlar olası bir durumda korona virüs testi yaptırabilecekleri hastaneleri araştırmaya koyuldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye üzerinde korona testi yapılan tüm hastanelerin listesini yayınladı. Korona virüs testi aşağıda yer alan 25 hastanede yapılıyor.