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Türkiye'de krona virüsü ne zaman bitecek?

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki Koronavirüs salgını için bitiş tarihi belirtildi. Türkiye'de krona virüsü ne zaman bitecek, SUTD’nin araştırmalarına göre 15 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye’de son Koronavirü vakası görülecek.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:09
Türkiye'de krona virüsü ne zaman bitecek?

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı tarafından Koronavirüs salgınıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Laboratuvar tarafından hangi ülkelerin salgını daha erken kontrol altına alabileceği belirlendi. Çalışmalarda Türkiye’de yer aldı ve ülkemizde son Koronavirüs vakasının ne zaman görüleceği belirtildi.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı;

Singapur, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD, İtalya, Katar, Nijerya, Rusya, İran, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri için, Koronavirüs vakalarının son görüleceği günü açıkladı.

SUTD araştırmalarına göre Türkiye’de son Koroanvirüs vakası 15 Mayıs 2020 tarihinde görülecek. Çalışmalarda Türkiye’nin salgın sürecinde en tepe noktasına 10 ve 11 Nisan 2020 tarihlerinde ulaştığı ve grafiklere bakıldığında çan eğrisi yönünün olduğu belirtildi.

SUTD’nin çalışmalarındaki grafiğe bakıldığında “ikiz azalış” tablosu görülüyor. Aynı çalışmada son vakayı görmeye en yakın ülkenin 3 Mayıs tarihi işaret edilerek Fransa olduğu belirtildi. Çalışmada Japınya’nın 9 Mayıs, İngiltere’nin 17 Mayıs ve Türkiye’nin de 15 Mayıs’ta son Koronavirüs vakasını göreceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 22:09
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