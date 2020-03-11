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Türkiye'nin sınır komşusunda tüm okullar 2 hafta tatil edildi!

Coronavirüsün hızla yayılmasıyla birçok ülke eğitime ara verdi. Türkiye’nin sınır komşusunda tüm okullar 2 hafta tatil edildi. Yunan Sağlık Bakanı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:16
Türkiye'nin sınır komşusunda tüm okullar 2 hafta tatil edildi!

Coronovirüs salgını giderek artıyor. Dünya genelinde virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının ardından birçok ülkede eğitime ara verildi. Eğitime ara veren son ülke de sınır komşumuz Yunanistan oldu. Yunanistan’da eğitime iki hafta ara verildi.

Çin’in Wuhan kentinden başlayan coronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye başladı. Birçok ülke virüse karşı tedbirler almaya başladı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede eğitime ara verildi.

Tüm okullar tatil edildi

Eğitime ara verilen son ülke Yunanistan oldu. Yunanistan’da tüm kademelerde yarından itibaren eğitime 14 gün ara verildiği açıklandı. Okullara verilen 14 günlük arada çalışan velilere ve durumdan etkilenecek olan işletme ve eğitim personellerine gerekli maddi destek de sağlanacak.

Koronavirüs paniği büyüyor

Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias okullara 14 gün ara verildiğini açıkladı. Bakan açıklamasında Yunan halkının virüse karşı gerekli sorumluluğu göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Son Güncelleme: 11.03.2020 15:16
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