Ücretsiz maske kimlere dağıtılacak? Kamu kuruluşu ve SGK'lı olarak çalışan kişiler eczaneden ücretsiz maske alamayacak!

Ücretsiz maske dağıtımları ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalara bakıldığında, ücretsiz maske dağıtımlarında yoğunluğun azaltılması için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ile SGK’lı olarak çalışan personellerin eczaneler üzerinden ücretsiz maske alamayacakları belirtildi. Bu kapsamdaki kişilerin maskelerinin iş yerleri tarafından verileceği açıklandı.

Koronavirüs salgını kapsamında ülkemizin geçirdiği 50. Günden sonra 11-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da eczaneler üzerinde 13 milyon maske dağıtıldığı ifade edildi. İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili olarak alınan kararların uygulanacağını ifade etti ve şu açıklamada bulundu.

"Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir" dendi.

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