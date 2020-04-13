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Ücretsiz maskeler nasıl alınacak? Türk Eczacıları Birliği başkanından açıklama

Türkiye'nin sağlık alanında izlediği son politika olan ve maske dağıtımının ücretsiz olacağı açıklamaları sonrasında vatandaşlar ücretsiz maskeler nasıl alınacak? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Türk Eczacılar Birliği başkanından son dakika açıklamaları.

13 Nisan 2020 Pazartesi 23:10
Ücretsiz maskeler nasıl alınacak? Türk Eczacıları Birliği başkanından açıklama

Ücretsiz maske konusu günden güne merak edilmeye devam ederken konunun başında bulunan Erdoğan Çolak’tan önemli açıklamalar geldi. Açıklamada,

Hükümet ve Türk Eczacılar Birliği tarafından alınan karar sonrasında ücretsiz maske dağıtımlarının 81 ilde ki eczanelere dağıtımına yer verildi. İstanbul ve Ankara’da başlayan daha sonrasında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayacak olan uygulama için vatandaştan biraz zaman istendi.

Konu ile ilgili son dakika açıklamalarına yer veren Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını ve görüşmeler sonrasında hız ve güvenilirlik için vatandaşlara maske dağıtımının eczaneler aracılığı ile sağlanmasına karar verildiği aktarıldı.

Korona virüs salgını sürecinde eczanelere büyük işler düştüğünün altını çizen Çolak, "Birinci basamak sağlık çalışanları olarak her bir meslektaşımız günlerdir fedakarca çalışıyor.” Açıklamasında bulundu.

SMS gelecek

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başvuru sonrasında telefona SMS geleceğini ve bu SMS sayesinde vatandaşların eczanelerden maske alabileceği açıkladı. Konu ile ilgili bir açıklama da Türk Eczacılar Birliği’nden geldi. Açıklamada maskelerin SMS ile alınacağına dikkat çekilirken, "İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim sayısına göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa gönderilecek SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak." Açıklaması yapıldı.

Eczanelerden maske alacak vatandaşlar için “öncelikle telefonunuza SMS gelmediyse eczanelere gidilmemesi gerekir.” Uyarısı yapıldı. Eczanelerde gereğinde fazla kalabalık olmaması gerektiği bu durumun ilaç ve sağlık hizmetlerinde aksaklıklara neden olacağı ve virüsün bulaşma riskini arttıracağının altı çizildi. Bir diğer uyarı ise SMS geldikten sonra eczanelere gidildiğinde sosyal mesafenin korunmaya çalışılmasına çalışılması gerektiği ve eğer kalabalıksa dışarıda beklenmesi gerektiği belirtildi.

SMS’ler ne zaman gelecek?

Ücretsiz maske dağıtımı sırasında vatandaşlara sırasıyla mesaj gönderileceği açıklaması sonrasında vatandaşlar SMS ne zaman gelecek sorusunu sormaya başladı. SMS’in vatandaşa gönderilmesi ile ilgili net bir açıklama yapılmazken yığılma olmaması için sırası ile kod gönderileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 13.04.2020 23:10
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