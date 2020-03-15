Umreden gelen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'da karantinaya alındı

Medine’den Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde buöunan umre yolcuları sağlık taramasından geçirildikten sonra Ankara ve Konya'da farklı öğrenci yurtlarına karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüler.
Bakanlıklar tarafından koronavirüsü tedbirleri doğrultusunda alınan kararlara istinaden yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulandı ve "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, ise umre yolcularının öğrenci yurtlarının boşaltılarak oralara yerleştirilemsi ile ilgili yaptığı açıklamada ise, söz konusu durumda hiç bir öğrencinin mağduriyet yaşamadığını vurgulayarak, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." diye konuştu.