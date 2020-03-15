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Umreden gelen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'da karantinaya alındı

Ankara’ya ve Konya'ya gelen Umre yolcuları, yoğun güvenlik önlemleri altında öğrenci yurtlarına sevk edilerek karantinaya alındı. Bakanlıklardan aktarılan bilgilere göre ise karantinaya alınan kişi sayısının 10 bin 330 kişi olduğu belirtildi.

15 Mart 2020 Pazar 13:29
Umreden gelen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'da karantinaya alındı

Medine’den Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde buöunan umre yolcuları sağlık taramasından geçirildikten sonra Ankara ve Konya'da farklı öğrenci yurtlarına karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüler. 

Bakanlıklar tarafından koronavirüsü tedbirleri doğrultusunda alınan kararlara istinaden yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulandı ve "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hedabı üzerinden yaptığı son açıklamasında; "UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. ŞÜPHELİ BULUNANLAR GELİR GELMEZ HASTANEYE KALDIRILIP, TESTLERİ YAPILMAKTADIR. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerini kullanarak vatandaşlardan tedbirli olmaları konusunda sağ duyuluru olmalarını istedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, ise umre yolcularının öğrenci yurtlarının boşaltılarak oralara yerleştirilemsi ile ilgili yaptığı açıklamada ise, söz konusu durumda hiç bir öğrencinin mağduriyet yaşamadığını vurgulayarak, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." diye konuştu.


 

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