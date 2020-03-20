Umut veren açıklama! Koronavirüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları sonuçlar vermeye başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19'a karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini açıklayarak umut veren bir gelişmeyi bildirdi.
Bilim insanlarının çalışmalarının devam ettiği ve aşıların 2020’nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını düşündüklerini belirten Vujnoviç, WHO’nun da koronavirüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızının oldukça iyi ilerleme kaydettiğini aşılar ile ilgili ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini belirtti.