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Umut veren açıklama! Koronavirüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınıda umut veren bir açıklama yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19'a karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 21:01
Umut veren açıklama! Koronavirüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları sonuçlar vermeye başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19'a karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini açıklayarak umut veren bir gelişmeyi bildirdi.

DSÖ’nün Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, son gelişme ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından  Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının da testlerinin de başladığını kaydetti.

Bilim insanlarının çalışmalarının devam ettiği ve aşıların 2020’nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını düşündüklerini belirten Vujnoviç, WHO’nun da koronavirüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızının oldukça iyi ilerleme kaydettiğini aşılar ile ilgili ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini belirtti.
 

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