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Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Üst solunum yolunda yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye başvuran ünlü diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Saraç'ın son durumu ilgili ise eşinden bir açıklama geldi.

19 Mart 2020 Perşembe 12:10
Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Türkiye'de koronavirüs salgını görülmeden önce bile koronavirüsünden nasıl ve neşekilde korunulması gerektiği konusunda sürekli bilgiler paylaşan ünlü diyetisyen Ender Saraç karantinaya alındı.

Ender Saraç

Geçtiğimiz perşembe günü üst solunum yollarında yaşadığı şikayetlerden dolayı hastaneye başvuran Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmasına karar verildi. Saraç' restler ve tahlillerin ugulandığı ve sağlık durumu ile ilgilide Saraç'ın eşi Benan Saraç bir çaıklama yaptı.

Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastanede olan Ender Saraç'ın karantinada test sonucunu beklediğini belirten Benan Saraç, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "
 

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Sağlık DurumuKoronavirüsüKarantinaEnder SaraçBenan Saraç
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