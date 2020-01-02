Unutkalığın nedenleri nelerdir? Unutkanlığa hangi besinler iyi gelir?

İnsan, hayatının erken döneminden itibaren öğrenmeye başlarken öğrendiklerini kalıcı belleğine alır. İlerleyen yıllarda ise bellekte kullanılmayan bilgiler zamanla silinir. Unutkanlık olarak tanımladığımız bu durum aslında dopal bir süreçtir.

Yoğun ve stresli çalışma düzensiz ve dengesiz beslenme de günlük yaşantımızda daha fazla unutkanlık yaşamıza neden olurlar. Bunu aşarak daha güçlü bir hafızaya sahip olmak ve aynı zamanda istenmeyen unutkanlıkların önüne geçmek için çok basit ama etkili olan beslenme kurallarına dikkat etmemiz gerekecek.

Güçlü bir hafıza için ve aynı zamanda daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin sağlıklı bir beslenme modeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zihni keskin hale getiren sihirli bir hap veya ona benzer bir besin yok, fakat doğru beslenme alışkanlığıyla unutkanlığın önüne geçmek mümkün olabiliyor.

Protein kaynağı yumurta, omega 3 içeriğine sahip olan yağlı balıklar ve bitkisel protein içeren kuru baklagiller gibi besinlerle birlikte sağlıklı yağ kaynağı olarak ta zeytinyağı ve ceviz, badem ile fındık gibi yağlı tohumlardan oluşan yağları tüketerek zihinsel fonksiyonları güçlendirmenin yanı sıra kalp-damar sağlığını da korumuş oluyoruz. Peki güçlü bir hafızaya sahip olmak için hangi besinleri tüketmemiz gerekiyor? İşte, unutkanlığa iyi gelen 10 mucize besin..

1-ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının içeriğindeki oleocanthal, Alzheimer hastalığı riskini azalttığı yapılan bir araştırmayla kanıtlanmıştır. Oleocanthalın, beyin hücrelerinde birikip hasar veren beta-amyloid plakların oluşmasını önlüyor ve ayrıca içeriğindeki zengin E vitamininin zihinsel kapasiteyi artırdığı biliniyor. Antioksidan özellik taşıyan E vitamini yaşlanmayla gelişen bellekte gerileme, dikkatte azalma, sorun çözme ve karar verme yetisinde azalma gibi durumların oluşma riskini azaltan zeytinyağının demans riskini de azalttığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmeniz yeterli olacaktır.



2-NAR

Doğal bir bitki pigmenti olan flavonoidlerin, çilek, yabanmersini, böğürtlen, nar, mürdüm eriği,frambuaz ile siyah dut gibi kırmızı ve mor meyvelere renk vermelerinin yanı sıra hafızanın güçlenmesine de yardım ettiği biliniyor. Her hafta, 2 veya daha fazla porsiyon çilek ve yaban mersini tüketen kadınların hafıza kaybının 2,5 yıl daha gerilediği yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.



3-CEVİZ

Protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alan cevizin hafızayı güçlendirmede çok etkili olduğu belirtiliyor. 2015 yılında UCLA’da (University of California, Los Angeles) yapılan bir çalışmada yeterli ve dengeli ceviz tüketiminin öğrenmek, hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları düzenlemek ve karar vermek gibi durumlarda başarıyı saptayan bilişsel testin başarısını arttırdığı belirlenmiştir. Ceviz aynı zamanda E vitamini, diğer bir ifadeyle alfa-tokoferol içerdiği için günde 3 tam ceviz tüketerek hafızanıza iyi geldiğini gözlemyeceksiniz.



4-ISPANAK

Ispanak, lahana, roka ve maydanoz gibi yeşil sebzeler beyin sağlığına iyi gelen K vitamini, beta karoten, lutein ve folat içerirler. Yapılan araştırmalara göre bu besinler zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında yavaşlattıkları ortaya çıkarılmıştır. Fakat burada en önemli husu yeşil yapraklı sebzeleri satın aldıktan sonra en geç 4 gün içinde tüketmeniz gerekiyor çünkü içeriğindeki folat, karotenoid ile flavonoid miktarı durdukça azalma gösteriyor.

5-YUMURTA

Yumurtanın sarısında bulunan kolin sayesinde epilepsi nöbeti kaynaklı hafıza kaybında azalma olduğu yine yapılan bir çalışma sonucu kanıtlanmıştır. Kolin bilindiği üzere insan zihni ile algılama düzeyleri arasında ve hafıza ile öğrenme becerilerini geliştirmede yardımcı olan bir güçlü birmaddedir. Yumurta aynı zamanda iyi bir B12 kaynağıdır ve içeriğindeki protein, B, D ve E vitamini de hafızayı güçlendiriyor. O yüzden her gün mutlaka 1 adet yumurta tüketmeye özen gösterin.



6-ZERDEÇAL

Zerdeçalıniçeriğinde bulunan kurkuminin Alzheimer hastalarında görülen amyloid plaklarını temizleyen makrofajlara yardım eder. Sistemde önemli rol oynayan makrofajlar enflamasyona sebep olan yabancı proteinleri ve onların etkilerini ortadan kaldıran bu madde ayrıca ölü ve yaşlanmış hücreleri parçalıyor. Kurkumin güçlü bir antioksidan, bu sayede beyni lipit peroksidasyonundan ve nitrik oksit radikallerinden korur. Zerdeçalı gün içerisinde tüketirken yoğurda veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

7-BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan kakao flavonoidleri öğrenmek ve hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları düzenlemek ve karar vermek gibi bilişsel fonksiyonları iyileşmesini sağlar. Öğrenme ile hafıza üzerinde olumlu etki eden bu Flavonoidler yaşlanmayla oluşan zihinsel gerilemeyi de yavaşlatıyorlar. Haftada 40 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz.



8-MERCİMEK

Mercimek, nohut, soya fasulyesi ve kuru fasulye gibi kuru baklagiller folat, potasyum ile demir içerdikleri ve yine içerisindeki folat sayesinde her yaş grubunda hafıza performansını olumlu etkilemektedir.. Demir eksikliği olan genç kadınlarda, demir eksikliğine bağlı unutkanlık oluştuğu bilimsel olarak araştırılmıştır. Kuru baklagillerin içerdikleri yüksek B vitamini sayesinde beyin ve sinir sistemi için çok faydalıdırlar. Sinirler arası sinyal geçişini sağlayan nörotransmitter yapımına yardım ederek hafızayı güçlendiren bu besinler haftada en az 1 kez tüketmeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor.

9-YAĞLI BALIK

Somon, hamsi, sardalya ve deniz levreği gibi yağlı balıklar, sağlıklı doymamış yağ olan omega 3 kaynakları bakımından oldukça zengindirler. Yapılan araştırmalarda Alzheimer hastalarında beyin kümelerine hasar veren beta-amyloid adlı protein, omega 3 ile beslenen kişilerin kan düzeylerinde düşük olarak saptanmıştoır. Ayrıca, Omega 3 içeriği yüksek olan balık, aynı zamanda beynin gri bölgesinde bulunan ve beyin hücre zarları için hayati önem taşıyan DHA kaynağıdır. Unutkanlık, bunama ve diğer nörolojik sorun ile hastalıklara karşı koruyucu olan bu besinleri haftada en az 2 kez tüketmeniz sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.

10-KABAK ÇEKİRDEĞİ

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği beyni serbest radikal hasarından korumakla birlikte hafıza gerilemesinin de önüne geçiyor.. Kabak çekirdeği aynı zamanda iyi bir magnezyum ve çinko kaynağıdır. Magnezyum öğrenme ve hafıza için çok önemli bir mineral olduğu için günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeğini rahatlıkla tüketebilirsiniz.