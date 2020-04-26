Unutkanlığa hangi besinler iyi gelir? Unutkanlık için neler yapmalı?

Yapılan araştırmalara göre beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. O araştırmalarda ise en çok dikkat çekenlerin paketlenmiş gıda ve şekerim beynin baş düşmanı olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Ayrıca unutkanlık ve bunama arasında fark olduğunu söyleyen uzmanlar açıklanamayan hafıza kaybı, kafa yaralanması sonrası unutkanlık ya da bilinç bulanıklığı yaşayan herkesin acilen tıbbi yardım alması gerektiğinide belirtiyorlar. Peki, günlük hayatta yaşadığımız unutkanlıklar için neler yapmalı, Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir?

Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, konuyla ilgili verdiği bilgilerde öncelikle unutkanlıktan yakınan hastaların çoğunda anksiyete, depresyon ya da stres artırıcı faktörler bulunduğunu, bu kişilerde görülen unutkanlığın nedeninin genel olarak dikkat dağınıklığı olduğunu söyledi. Unutkanlık çeken hastaların çoğunda yakın zaman hafızasında bozukluk olduğunu da açıklamasına ekleyen Bölükbaşı "Yakın zamanda öğrenilmiş bilgiler ve olaylar unutulurken eski hatıralar kaybolmaz. Bu durumdaki kişiler çocukluk dönemindeki olayları ya da başkalarının ismini hatırlarken günümüzdeki güncel olaylar ya da isimleri unutmuş görünürler. Sınırlı hafıza kaybı, kişinin zekâ, genel kültür, dikkat, yargılama, kişilik özellikleri ya da kimlik algısını etkilemez. Unutkanlıktan yakınan kişiler yazılı ve sözlü ifadeyi anlar. Bisiklet sürme ya da piyano çalmayı öğrenebilir. Bir hafıza sorunları olduğunun bilincindedirler. Unutkanlık ve bunama aynı şey değildir. Bunama yani demans, hafıza kaybının yanı sıra günlük işlevlerin sürdürülmesini engelleyen ciddi bilişsel sorunları da içerir. Unutkanlık ise hafif bilişsel bozukluk durumunun bir parçasıdır ancak bburada bilişsel işlev yitimi, bunamada olduğu kadar belirgin değil” diye konuştu.

UNUTKANLIĞA YOL AÇAN NEDENLER;

Gün içerisinde unutma zorluğu yaşayan kişiler üzerinde bu duruma yol açan nedenleri sıralayana Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, "Kafa travması, epilepsi, başka nedenlere bağlı nöbetler ve beyin felçleri sıklıkla unutkanlığa yol açar. Özellikle tiroit gibi hormonal sorunlar, yatıştırıcı ilaçlar, Parkinson ilaçları, uzun süreli alkol kullanımı, yetersiz beslenme ve özellikle tiyamin eksikliği sık görülen unutkanlık nedenleri arasındadır. Bunun dışında erken çocukluk dönemindeki ruhsal sorunlar, beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları, beyin ameliyatları, kanser tedavileri, elektrokonvulzif tedavi (EKT), en sık nedeni Alzheimer olan bunama yapan hastalık grupları ve vücudu bütün olarak etkileyen herhangi bir hastalığın seyri de unutkanlığa neden olabilir.” dedi.

BESLENMENİN UNUTKANLIK ÜZERİNDE ETKİSİ;

Özellikle paketlenmiş gıdaların, trans yağdan ve şekerli besinlerden mutlaka uzak durmak gerektiğini söyleyen Bölükbaşı her gün yeterli sıvı almak gerektiğinin de altını çizerek, şöyle devam etti:

"Alfa lipoik asit, vücutta doğal olarak üretiliyor. Kırmızı et, ciğer ve mayada bulunur. Asetil-L karnitin, özellikle koyun kırmızı eti, süt ürünleri, tahıl, kuşkonmaz, avokado, fıstık yağında bulunuyor. Fosfatidilserini ise vücut bir miktar üretir.

Soya, inek beyni ve uskumruda bulunur. Antioksidanlar, taze sebze ve meyveler, betakaroten, likopen, A, E ve C vitaminlerinde bulunuyor. DHA (Dokosaheksaenoik Asit), bazı yosunlar, soğuk deniz balıkları (uskumru, tuna, somon), morina balığı karaciğeri yağı, tam tahıllar, süt ürünlerinde yer alıyor. Çinko et, sakatat, balık ve diğer deniz ürünleri, sardunya, uskumru, fıstık yağında yer alıyor. Koenzim Q10, sakatat, biftek, soya yağı, sardunya, uskumru, fıstık yağında, yerba mate (Yerba çayı) mate çayı, tam tahıllar, yeşil lifli sebzelerde bulunuyor. Bunların yanında sarı kantoron, biberiye, karabiber, yeşil çay ve zerdeçal da unutkanlık için yararlı olarak gösteriliyor.”

Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, yaşam boyunca unutkanlık ve bunamadan korumak için şu tavsiyeleri sıraladı:

- Dengeli ve düzenli beslenin.

- Çocukları tüm paketlenmiş ve özellikle şeker ilave edilmiş tatlı gıdalardan uzak tutun.

- Düzenli egzersiz yapın. İyi uyuyun.

- Asla aynı anda birkaç şey yapmayın. Her zaman tek bir işe odaklanın ve tüm dikkatinizi ona verin.

- İşinizi sevin. Sevmiyorsanız, değiştirin.

- Çok yoğun bir iş sırasında ‘beyninizin durduğunu’ düşünüyorsanız kısa bir süre için ara verin.

- Ajanda kullanın. Gereksiz hiçbir şeyi hafızanızda tutmayın.

- Derin düşüncelere dalmayın, kafanızdaki korkuları uzaklaştırın.

- Elektronik ekranlara bakarak geçen süreyi sınırlandırın.

- Olumsuz insanları etrafınızdan uzaklaştırın.

- Sizi olumlu yönde etkileyen, yaşama sevinci veren insanlarla görüşün.

- Ailenizle daha çok sohbet edin. Yemeğe birlikte oturun. Bir müzik aleti çalın ya da resim yapın.