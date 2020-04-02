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Üzerlik bitkisi nedir, nerelerde yetişir? Koronavirüste üzerlik bitkisi gerçekten işe yarıyor mu? Türkmenistan'da hiç bir vaka yok!

Türkmenistan’da şu ana kadar hiçbir Koronavirüs vakası olmadığı açıklandı. Üzerlik bitkisi nedir, nerelerde yetişir, Koronavirüste üzerlik bitkisi gerçekten işe yarıyor mu, Türkmenistan devlet yetkilileri Corona virüsü yok etmek için üzerlik bitkisini tavsiye ediyor.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:02
Üzerlik bitkisi nedir, nerelerde yetişir? Koronavirüste üzerlik bitkisi gerçekten işe yarıyor mu? Türkmenistan'da hiç bir vaka yok!

Dünyada Koronavirüse karşı mücadele devam ederken vaka sayısını açıklamayan tek ülke olarak Türkmenistan kaldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Koronavirüse karşı bir bitkiye dikkat çekti.

Türkmenistan’da Koronavirüs salgının başladığı günlerde bütün sınır kapılarını kapatma kararı almıştı. İran ile 5500 km civarında sınırı olan Türkmenistan Şubat ayında sınırlarını kapatmıştı.

Nevruz Organizasyonları İptal Edilmedi

Türkmenistan ülkedeki Koronavirüs vakalarını açıklamadı. Türkmenistan’da 21 Mart’ta yapılan Nevruz kutlamaları iptal edilmedi ve bütün ülkede çeşitli kutlamalar yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar Türkmenistan’da Covid – 19 vakasının görülmediğini açıkladı. Ancak Türkmenistan’da Koronavirüs vakalarının yaşandığı ve devletin bunları gizlediği iddia ediliyor.

Üzerlik Bitkisi Önerildi

Türkmenistan’da Koronavirüs vakalarına rastlanmamasının nedeni olarak üzerlik bitkisi kanıt gösteriliyor. Ülkede devlet tarafından “Türkmenistan’ın Şifalı Bitkileri” kitabının okunması tavsiye ediliyor. Bu kitapta Koronavirüsle mücadelede üzerlik bitkisinin yararlı olduğu ve bu bitkinin önemi belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 02.04.2020 22:02
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