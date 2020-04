Üzerlik bitkisi nedir, nerelerde yetişir? Koronavirüste üzerlik bitkisi gerçekten işe yarıyor mu? Türkmenistan'da hiç bir vaka yok!

Dünyada Koronavirüse karşı mücadele devam ederken vaka sayısını açıklamayan tek ülke olarak Türkmenistan kaldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Koronavirüse karşı bir bitkiye dikkat çekti.

Türkmenistan’da Koronavirüs salgının başladığı günlerde bütün sınır kapılarını kapatma kararı almıştı. İran ile 5500 km civarında sınırı olan Türkmenistan Şubat ayında sınırlarını kapatmıştı.

Nevruz Organizasyonları İptal Edilmedi

Türkmenistan ülkedeki Koronavirüs vakalarını açıklamadı. Türkmenistan’da 21 Mart’ta yapılan Nevruz kutlamaları iptal edilmedi ve bütün ülkede çeşitli kutlamalar yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar Türkmenistan’da Covid – 19 vakasının görülmediğini açıkladı. Ancak Türkmenistan’da Koronavirüs vakalarının yaşandığı ve devletin bunları gizlediği iddia ediliyor.

Üzerlik Bitkisi Önerildi

Türkmenistan’da Koronavirüs vakalarına rastlanmamasının nedeni olarak üzerlik bitkisi kanıt gösteriliyor. Ülkede devlet tarafından “Türkmenistan’ın Şifalı Bitkileri” kitabının okunması tavsiye ediliyor. Bu kitapta Koronavirüsle mücadelede üzerlik bitkisinin yararlı olduğu ve bu bitkinin önemi belirtiliyor.

Hayatın tüm renkleri burada! Merak ettiğin tüm gelişmelerin bildirimleri her an telefonunda! Mobil uygulamamızı hemen yükle! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Son dakika gelişmelerini her an takipte kalmak için Haberport’u Instagram’da takip etmeyi unutma >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Tarafsız haberin eşsiz kaynağı şimdi Facebook’ta! Facebook Grubumuza Katıl, gündemde olup bitenleri takipte kal! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!